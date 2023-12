Schuhkarton voll Liebe - Herzlichen DANK

Viele Päckchen aus dem Landkreis Lindau treten die lange Reise in die Ukraine an. Dieses Jahr konnte eine ähnlich große Anzahl an Päckchen an die Organisation s’Einlädele aus Freiburg übergeben werden. Genaue Zahlen über die Anzahl der Päckchen ist schwierig zu sagen, aber der Transporter mit Anhänger war wieder bis unters Dach gefüllt. Allein aus den Transportkosten müssen es weit über 600 Päckchen sein. Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer, Spender und Päckchenpacker! Neben den Privatspendern wurde dieses Jahr an vielen Bildungseinrichtungen von Nonnenhorn bis Wangen mit gepackt. DANKE. Foto: Lukas BREY

