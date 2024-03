Schüleraustausch des VHGs mit Montpellier

Nachdem bereits Ende Januar die französische Gruppe in Lindau am VHG war, folgte nun der 2. Teil des seit über 20 Jahren stattfindenden Austauschs mit Montpellier in Südfrankreich.

Montag, 4. März 2024, 7 Uhr morgens: Rund 50 aufgeregte Schüler:innen der 8. - 10. Jahrgangsstufe standen am Parkplatz des Valentin-Heider-Gymnasiums und verabschiedeten sich für über eine Woche. Als nach gut 12 Stunden Fahrt der große Reisebus endlich auf dem Parkplatz in der Innenstadt vor dem schön beleuchteten Aquädukt ankam, warteten bereits alle Austauschfamilien gespannt auf ihren Besuch. „Sie haben uns nett empfangen und gut aufgenommen“, berichten Tamara und Lena.

Nachdem der erste Abend in den Familien verbracht worden war, folgte in den kommenden Tagen ein abwechslungsreiches Programm mit Schulführung, Unterrichtsbesuch und vielen interessanten Ausflügen. Höhepunkt war ein sonniger Tag in Les Baux-de-Provence mit Besichtigung der Burg und der Ton- und Lichtershow über niederländische Künstler wie Vincent van Gogh. Aber auch Ausflüge ans Meer und nach Arles mit Amphitheater und malerischer Altstadt fanden Anklang, ebenso wie der Vogelpark in der Camargue.

„Sehr eindrucksvoll!“, meinen Annalena und Anna-Lena, 15 Jahre. Der gleichaltrige Moritz betont außerdem die Gemeinschaft. Er „fand es cool, dass man mit so vielen neuen Leuten zu tun hatte und gleichzeitig auch noch etwas gelernt hat. Die Streetart-Führung in Montpellier fand ich in der Hinsicht am spannendsten, weil hinter der Kunst so viel Geschichte stand.“ Eigene Kunst hat die Lycée-Gruppe auch in Montpellier erschaffen können. Beim Filmprojekt strömten sie in Kleingruppen, mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet, in die Stadt und drehten einen Kurzfilm, der im Anschluss selbst geschnitten wurde.

Das Wochenende verbrachten die Jugendlichen in den Familien, wobei die Trampolinhalle und das Eishockeyspiel beliebte Ziele waren.

Am Ende sind sich alle Beteiligten einig, dass es eine sehr positive und bereichernde Reise war. Auch die seit 2005 hauptverantwortliche und begleitende Lehrkraft Frau Mercelat ist zufrieden, dass sich die viele Arbeit gelohnt hat und es wieder so vielen Schüler:innen möglich war, Frankreich und dessen Kultur besser kennenzulernen, denn solch ein Austausch ist ein „essenzieller Teil des europäischen Friedens“.