Schüler der Freien Schule bauen Boote

Wie können wir gemeinsam ein Pappboot bauen, dass mindestens ein Kind über Wasser halten kann? Wenn Pappe, Boot und Wasser unvereinbare Begriffe sind, dann dürfen Sie gespannt sein, was die Schülerinnen und Schüler der Stufe Erweitern (4. bis 6. Klasse) der Freien Schule Lindau in den letzten drei Wochen aufs Wasser gebracht haben.

In einem erlebnispädagogischen Bauprojekt haben die Kinder in Kleingruppen eigene Bootskonstruktionen aus nachhaltigen, recycelten und naturverträglichen Materialien wie Karton, Papierklebeband und Pappmaché entwickelt und gebaut. Dabei diskutierten und argumentierten sie die Vor- und Nachteile verschiedener eigener Entwürfe und trafen während des Bauens Absprachen, die eingehalten werden mussten. Die Kinder hielten sich an einen vorgegebenen Zeitplan, in dem sie die Verantwortung für die Organisation übernahmen. Teambuilding, als ein Ziel der Maßnahme, passierte dort ganz nebenbei. Konflikte, die auftraten, wurden von uns Pädagoginnen und Pädagogen und unserem Schulsozialarbeiter und Erlebnispädagogen Raphael Egger begleitet und gewinnbringend aufgearbeitet.

Die Materialien durften sich die Schülerinnen und Schüler an einer improvisierten Theke kaufen.