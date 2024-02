Lange wehrte die Partystimmung nicht: Am vergangenen Sonntag ist im österreichischen Gaschurn ein Funkenfeuer eingestürzt.

Der 26 Meter hohe Feuerturm wurde mit feierlicher Blasmusik um 20 Uhr entzündet, nach wenigen Sekunden war der Spaß aber schon wieder vorbei. Der Feuerturm kippte langsam zur Seite und knallte dann auf den Boden. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Youtube-Video zeigt den Schreckmoment.

Funkenzunft meldet sich auf Facebook zu Wort

Auf Facebook meldete sich die zuständige Funkenzunft aus Gaschurn im Anschluss und reagierte auf kursierende Gerüchte und Vorwürfe. Zudem kündigen sie an, die für den Funken erstellte Hexe feierlich zu beerdigen.

Konkret heißt es dort in einzelnen Punkten:

1. Es sind KEINE Personen zu Schaden gekommen

2. Es war KEIN Baufehler der FZ Gaschurn

3. Es war KEIN Attentat auf unseren Funken

4. Ja, wir hatten eine Hexe

5. Ja, es gibt eine Beerdigung (24.02.)

6. Ja, wir können in diesem (ohne beschädigte) Fall mit Sarkasmus umgehen - nicht aber mit Kommentaren welche, gegen Mitglieder oder das Brauchtum, beleidigend sind.

Auch um zusätzliche Sicherheit will sich die Funkenzunft wohl künftig bemühen und den Fall analysieren: „Ja, dieser Anlass wird natürlich besprochen und so aufgearbeitet, dass es so was nicht mehr gibt.“

In den Kommentaren zeigten sich die Facebook-User froh darüber, dass niemandem etwas passiert war.

„Wichtig isch, dass niemand epas passiert isch! Alles andere isch Wurscht!“, schreibt ein User.

Eine andere Userin wollte sich durch den Schreck nicht den Spaß an künftigen Funken nehmen lassen: „Aufstehen, Kopf hoch, Krone richten und nächstes Jahr wieder!“