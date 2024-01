Rotary Lindau-Dreiländereck beschert Weihnachtsüberraschung

Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür, und für viele Menschen ist ein Weihnachtsfest ohne Kaffee undenkbar. Dieser Grundbedarf wurde erst kürzlich in einem Hilferuf von Caritasgeschäftsführer Harald Thomas deutlich. Seine Botschaft fand nicht nur in der lokalen Lindauer Zeitung Gehör, sondern erhielt auch eine schnelle und großzügige Antwort vom Rotaryclub Lindau-Dreiländereck.

Rotarymitglied Elisabeth Hensler, die Geschäftsführerin des traditionsreichen Unternehmens Hensler mit einer über 100-jährigen Geschichte und einer eigenen Kaffeerösterei auf der Insel Lindau, reagierte umgehend. Sie war nicht nur bereit, die Hilfe mit einer großzügigen „Naturalienspende“ zu verstärken, sondern wählte auch die exklusive Kaffeesorte „Lindau fair“ aus. Die Kaffeerösterei Hensler zählt zu den Vorreitern in Deutschland, wenn es darum geht, faire Bedingungen in der gesamten Lieferkette von der Erzeugung bis zur Röstung in Lindau zu gewährleisten.

Harald Thomas, der Caritasgeschäftsführer, zeigt sich erfreut darüber, dass er rechtzeitig vor Weihnachten 240 Pakete aromatischen und kräftigen „Festtagskaffee“ erhalten kann, um seine Kunden zu versorgen. Diese großzügige Geste von Rotary und der Kaffeerösterei Hensler wird sicherlich dazu beitragen, die Feststimmung in der Region zu erhöhen und Menschen in schwierigen Situationen eine kleine Freude zu bereiten.

Rotarypräsident Thiemo Rösler unterstreicht die Vielseitigkeit des Rotaryclubs, der nicht nur globale Projekte unterstützt, sondern sich auch besonders gerne lokal und regional engagiert. Diese lokale Verbundenheit zeigt sich in der schnellen Reaktion auf den Hilferuf und der Unterstützung für eine Institution wie die Caritas, die sich vor Ort für Bedürftige einsetzt.

Insgesamt macht der Rotary Club Lindau-Dreiländereck mit der großzügigen Kaffeespende eine finanzielle Unterstützung in Höhe von über 2000€ zugunsten der Caritas geltend. Diese beachtliche Summe zeigt das starke Engagement und die Großzügigkeit der Mitglieder, die nicht nur mit Sachleistungen, sondern auch finanziell dazu beitragen, Menschen in Not zu helfen. Die gesamte Spendensumme wird dazu beitragen, die Aktivitäten der Caritas in der Region weiter zu stärken und Bedürftigen ein besseres Weihnachtsfest zu ermöglichen.