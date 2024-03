In zwei Bereichen in Bregenz darf wieder Tempo 30 gefahren werden. Die Landeshauptstadt Bregenz beendet nach einer Evaluierung das Pilotprojekt Tempo 20 am „Funkenbühel“ und „Am Stein“. Ab kommender Woche wird auf besagten Abschnitten Tempo 30 erlaubt sein (SYMBOLFOTO).

(Foto: Andreas Arnold )