„Es war schon sehr kalt. Bei 1200 wusste ich: Es wird klappen - aber es wird hart“, sagt Paul Bieber. Dieser Kälte hat er aber getrotzt. Wieder einmal. Der Extremschwimmer aus Röthenbach hat im mittelfränkischen Veitsbronn seine zehnte Eismeile innerhalb von vier Jahren bewältigt - neuer Weltrekord.

Kein anderer auf dem Globus hat das innerhalb dieser kurzen Zeitspanne geschafft. Bieber ist zudem nach eigenen Angaben einer von nur sechs Menschen weltweit, die zehn oder mehr Eismeilen geschwommen sind. In der Szene ist das die Königsdisziplin: Wer eine Eismeile schwimmen will, muss (mindestens) 1609 Meter bei einer Wassertemperatur von unter fünf Grad zurücklegen. Ohne schützenden Neoprenanzug.

Wassertemperatur lag bei 3,2 Grad

Jetzt im Veitsbad lag die Temperatur sogar bei nur 3,2 Grad. Bieber zog exakt 30:24 Minuten lang seinen Bahnen - dann war der Rekord in trockenen Tüchern. „Je kälter es ist, umso langsamer schwimmst du“, sagt der 40-Jährige - und bestätigt auf Nachfrage aber auch, dass im Gegensatz zu früheren Eismeilen die Zeit auch keine Rolle spielt. Hauptsache durchziehen - und die nächste Eismeile abhaken.

Beim Eisschwimmen gibt es einige gesundheitliche Gefahren, wie etwa Unterkühlung. Bieber, der selbst als Rettungsschwimmer und Schwimmlehrer aktiv ist, hat sich deshalb vorher von Ärzten am Uniklinikum in Ulm untersuchen lassen. Diese gaben grünes Licht.

Arzt war dabei

Vor Ort war zudem ein Arzt dabei - der Leiter der Notaufnahme an der Uniklinik Erlangen, ein erfahrener Internist. Er hat Bieber nicht nur während des Schwimmens überwacht, sondern auch anschließend im Aufwärmraum - wo er sich und seinen Körper mit Wärmemantel, Heizstrahler und Red Bull wieder auf Temperatur gebracht hat.

Der Weltrekord, über den auch Fernsehsender wie Sat. 1 berichten, freut Bieber. Allerdings schränkt er ein: „Zehn Eismeilen innerhalb von vier Jahren - das ist ganz nett. Aber wenn ich einen guten Winter hätte, wäre das auch in einem Jahr machbar“, sagt der „Eismann“. Insofern sei es nur ein Teilschritt auf dem Weg zu seinem eigentlichen Ziel, der „Mission 15“.

Ziel sind 15 Eismeilen

Insgesamt möchte der Extremschwimmer, der früher auch schon Fußballer, Triathlet und Sportholzfäller war, die Zahl der Eismeilen auf 15 schrauben. Es wäre der nächste Weltrekord. Denn das hat bisher noch keiner geschafft. Die bisherige Bestmarke liegt bei 14. „Das ist eine ganz andere Geschichte“, sagt Bieber. „Jetzt heißt es weitermachen.“

Der Plan sei es, gleich in den nächsten Wochen noch zwei oder drei Eismeilen draufzulegen. Vermutlich wieder im Freibad von Veitsbronn. Die zweieinhalb bis drei Stunden Autofahrt nimmt er dafür gerne in Kauf - denn die Rahmenbedingungen seien optimal. „Ich habe dort den Pool, die Observer, den Arzt. Wenn ich eine Eismeile hier in einem See schwimme, muss ich alles aufwendig organisieren“, sagt er.

Abgesehen davon, dass die Gewässer hier in der Region im Moment einfach auch viel zu warm seien. Apropos organisieren: Für Eismeile Nummer 15 schwebt ihm eine ganz besondere Location vor - der Lindauer Seehafen. „Vielleicht können wir das dann etwas größer aufziehen“, sagt er. Zunächst aber müssen noch die Eismeilen 11 bis 14 fallen. Kälte hin, Kälte her