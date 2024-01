Reutiner Turner beeindrucken selbst den Nikolaus

Auch nach Weihnachten gibt es noch einen Rückblick auf das Nikolausturnen des TV Reutin. Wochenlang war dafür akribisch geprobt worden, so dass die Nervosität an diesem Nachmittag greifbar war. Viele der Eltern in der Halle waren selbst schon als Kind dabei. Und so dürften nicht nur die Kinder, sondern auch so mancher Elternteil bei den ersten Takten von Shakin Stevens „Snow is faling“ in der festlich geschmückten Halle eine wohlige Gänsehaut verspürt haben. Schon die erste Gruppe, die weiblichen Leistungsturnerinnen zog die Zuschauer mit ihrer Anmut als tanzende Flamingos in ihren Bann. Mitreißend und unbeschwert zeigte danach die erste Gruppe der 4-6 jährigen Kindern ihre Vorführung. Gewohnt wild wurde es mit den 6-10-jährigen Jungen, die sich als Pac-Mans so richtig austoben konnten, während die folgenden 4-6-jährigen Kinder einen vollständigen Zirkus in die Halle brachten.

Erstmals dabei waren die 6-9-jährigen Mädchen von der rhythmischen Sportgymnastik, die mit ihren Bändern und Ringen so manches „Ah“ und „Oh“ im Publikum erklingen ließen. Aber auch die Kleinen vom Eltern-Kind Turnen durften nicht fehlen mit ihren großen Bällen und leuchtenden Augen. Die jungen Geräteturner sorgten für viel Staunen und Bewunderung als Cowboys und Indianer.

Die folgende Affenbande, die Mädchen der 3. Und 4. Klasse, brachten ganz schön Aufruhr in die Halle und wussten ihr Publikum mitzureißen. Gruselig wurde es mit den tanzenden Zombies der TuJu 4-Kampf-Gruppe. Ihnen folgten die allerkleinsten an diesem Tag, die 1-2-jährigen Kinder, die fröhlich durch das Jahr turnten. Vorerst zum letzten Mal zeigten sich die 10-14 jährigen Mädchen, die noch nach einer neuen Übungsleiterin suchten und ihr bestes gaben, um vielleicht jemanden zur Übernahme dieser Gruppe zu animieren. Die jungen Geräteturnerinnen entführten ihre Zuschauer ins wahrlich zauberhafte Hogwarts, während die folgenden Mädchen aus den 1. Und 2. Klassen die Halle mit ihren Kastenübungen aufmischten. Rasant wurde es erwartungsgemäß bei den Leichtathleten, die bekanntlich eher im Stadion als in der Halle trainieren, sich aber dennoch sichtlich wohlfühlten in der Halle. Ein turnerischer Höhepunkt waren einmal mehr die männlichen Leistungsturner, die ihr Können so unterhaltsam verpackten, dass die Zuschauer herzhaft lachen konnten.