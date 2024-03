Reitergruppe Niederstaufen 1931

Claudia Wiedenroth blickt auf 25 Jahre Ehrenamt zurück. 24 Jahre war sie als Beisitzer tätig und seit 2023 ist sie als Kassenprüfer der Reitergruppe Niederstaufen weiterhin treu.

Aus diesem Anlaß erhielt sie zum Dank Blumen und einen Geschenkkorb aus den Händen des Vorsitzenden Erich Kurzemann. Die Berichte von Vorsitzendem, Kassier und Schriftführer bei der Jahreshauptversammlung informierten über das Jahr 2023. Besondere Erwähnung erfuhr der Wendelinsritt zum Kinberg der viele Gläubige und Reiter jährlich anzieht. Dieser findet jährlich am 2. Oktobersonntag, also heuer am 13. Oktober statt.