Nach einem Raubüberfall auf einen jungen Mann in Feldkirch ist es der Polizei nach eigenen Angaben gelungen, eine vierköpfige Jugendbande zu schnappen, die wohl für die Tat verantwortlich ist. Im Zuge der Ermittlungen konnten den jungen Männern mit Migrationshintergrund weitere Raub- und Drogendelikte zur Last gelegt werden. Der 16-jährige Haupttäter ist in Haft.

Am vergangenen Dienstag bedrohten laut Polizei mehrere junge Männer gegen 19.35 Uhr einen 16-Jährigen in Feldkich und verlangten dessen Bauchtasche und Jacke. Als der junge Mann die geforderten Dinge nicht sofort herausgab, zog einer der Angreifer nach Aufforderung eines Komplizen ein Messer und bedrohte den 16-Jährigen damit.

Einer der Täter entriss dann gewaltsam die Jacke und die Umhängetasche. Die unbekannten Burschen flüchteten zu Fuß. Der Beraubte blieb unverletzt.

Vier jugendliche Tatverdächtige

Im Zuge umfangreicher Erhebungen und Ermittlungen konnten Polizisten der Polizeiinspektion Feldkirch alle vier Tatverdächtigen ausmitteln, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Die vier Jugendlichen mit Migrationshintergrund seien teilweise geständig und sollen laut Polizei nicht nur den Raub in Levis begangen haben.

Drogendelikte und ein weiterer Raub

Bei ausführlichen Einvernahmen hätten sich Hinweise auf verschiedene Suchtmitteldelikte und ein weiteres Raubdelikt in Feldkirch vor mehreren Monaten ergeben, welches ebenfalls geklärt werden konnte. Die polizeilichen Ermittlungen dazu seien aber noch im Gange.

Raubgut wurde bei Verdächtigen sichergestellt

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung der Verdächtigen habe man die geraubte Jacke und die Tasche sicherstellen können. Der 16-jährige Haupttäter wurde am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die drei weiteren Verdächtigen werden auf freiem Fuß angezeigt werden.