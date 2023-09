Um 14.23 Uhr ging am Samstag bei der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten ein Notruf ein. Darin wurde geschildert, wie ein schwarzer BMW auf der A 96 einen anderen Wagen so bedrängt hätte, dass dieser ihm notgedrungen Platz machen musste und beim Fahrstreifenwechsel und Abbremsen ins Schlingern geriet.

Nur wenige Minuten später erhielt die Einsatzzentrale den nächsten Notruf: Derselbe schwarzer BMW war in einen Unfall verwickelt. Beide beteiligen Fahrzeuge hatten auf dem Rasthof Halt gemacht. Mit Unterstützung der Vorarlberger Polizei konnte der Unfall aufgenommen werden, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Ein Autofahrer aus Bludenz war in Lindau auf die A 96 aufgefahren und wollte ein langsam fahrendes Auto überholen.

BMW-Fahrer erhält Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr

Als in diesem Moment der schwarze BMW von hinten mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur heranraste, brach der Autofahrer aus Bludenz seinen Überholvorgang ab und ordnete sich wieder auf die rechte Fahrspur ein, um den BMW vorbeizulassen.

In diesem Augenblick fuhr aber auch der 22-jährige BMW-Fahrer auf die rechte Spur und dann weiter auf die Einfädelspur. Dabei kam es dann zu einer Berührung der beiden Autos.

Glücklicherweise wurden die beiden Insassen dabei nicht verletzt. Gegen den BMW-Fahrer wurde wegen Nötigung im Straßenverkehrs Anzeige erstattet.