Proben fürs Stück „Alte Pinsel malen besser“ haben begonnen

Am 8. Oktober startete die Theatergruppe Oberreitnau mit ihrer Mitgliederversammlung in die neue Theatersaison. In Oberreitnau wird schon seit den 70er Jahren Theater gespielt, daher blieb es nicht aus, langjährige Mitglieder zu ehren. So erhielten Susi Gutensohn für 25, Moni Jäger für 30 und Rosemarie Grötler für 40 Jahre Mitgliedschaft ein kleines Dankeschön des Vereins.

Nach zwölf Jahren Vorstandschaft, davon sechs als erster Vorsitzender, gibt Michael Andergassen das Amt an Frederic Rupfle weiter. Die Theatergruppe dankt Michael mit einem kleinen Geschenkkorb für sein wichtiges Engagement in den letzten Jahren. Ebenfalls neu gewählt wurden Ulrike Meßmer als stellvertretende Vorsitzende, Gertrud Schick als Kassenwart, Romina Vögele als Schriftführerin sowie Carola Reischmann und Matthias Efinger als Beisitzende.

Mitte Oktober begannen die Proben für das diesjährige Stück „Alte Pinsel malen besser“. Die Schwestern Edith und Mina sind momentan nicht gerade vom Glück verfolgt und wohnen zusammen in einer kleinen Mietwohnung. Die Ehemänner gehen eigene Wege und nach und nach gehen den Schwestern die finanziellen Mittel aus. Nun steht auch noch Minas 60. Geburtstag an. Wie kann dabei die fürsorgliche Nachbarin Maria helfen, und was für eine Rolle spielt ein Straßenkünstler im turbulenten Alltag der beiden Schwestern? Oder gibt es bis zum Geburtstag doch noch die eine oder andere Überraschung?

„Alte Pinsel malen besser“ wird am 26., 29. und 30. Dezember sowie am 4., 5. und 6. Januar im Freizeitzentrum Oberreitnau aufgeführt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 10. Dezember. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.theatergruppe-oberreitnau.de