Polizei entdeckt Indoor-Plantage mit mehr als 1800 Hanfpflanzen

Kommissar Zufall war am Freitag, 19. Januar, im Einsatz. Wie die Schweizer Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte, haben vor einem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Benken Sperrmüll und Abfallsäcke gebrannt.

Weil Müllsäcke gebrannt haben, entdeckten Beamte die große Plantage. (Foto: Kantonspolizei St. Gallen )

Eigentlich ein kleiner Feuerwehreinsatz, der keinen großen Schaden anrichtete. Verletzt wurde niemand, das Feuer war schnell gelöscht. Das Feuer brach vor einem Kellerfenster aus. Als die Feuerwehrleute und Polizisten genau hindurch schauten, sahen sie eine Indoor-Hanfanlage mit über 1800 Pflanzen.

Wer - wie die Polizei und die Feuerwehrleute - genau hinschaut, sieht die Pflanzen im Hintergrund. (Foto: Kantonspolizei St. Gallen )

Ein 46-jähriger Schweizer wurde daraufhin festgenommen. "Als Brandursache steht ein fahrlässiger Umgang mit Raucherwaren im Vordergrund der Ermittlungen", schreibt die Kantonspolizei.

Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt.

Spezialisten des Kompetenzzentrum Forensik wurden mit der Brandursachenermittlung beauftragt. Es entstand geringer Sachschaden.

Neben mehreren Patrouillen und Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen sowie die Feuerwehr mit 16 Angehörigen stand auch der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz.