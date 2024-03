Plötzlich steht der Rettungsdienst vor der Tür - obwohl nix passiert ist

Nicht schlecht gestaunt hat eine Familie im Lindauer Stadtteil Zech, als am Donnerstag gegen 21 Uhr plötzlich der Rettungsdienst an der Haustüre geklingelt hat.

Wie die Polizei berichtet, hatte kurz zuvor ein Anrufer über die Integrierten Leitstelle in Kempten einen Notruf abgesetzt. Der Anrufer behauptete, dass sich in der Wohnung in Zech ein Kind erstickt. „Dies war offensichtlich eine Falschmeldung, da alle Personen in der Wohnung wohlauf waren“, heißt es im Polizeibericht.

Auch dem Sohn der Familie, der im Bett lag und schlief, ging es gut. Nun ermittelt die Polizei wegen eines Missbrauchs von Notrufen.