Plakataktion der Jungen Union zum Schulanfang

Zum Start des neuen Schuljahres haben die beiden Ortsverbände der Jungen Union im Landkreis Lindau Plakate für die Rücksichtnahme von Schulkindern im Straßenverkehr sowie auf den Schulwegen im Landkreis aufgestellt.

Diese Aktion wird von der JU traditionell seit mehreren Jahren durchgeführt. Die Mitglieder wollen mit den Plakaten vor allem an die Rücksichtnahme der Autofahrenden in Schulbereichen appellieren. „Die Gefahr und die Geschwindigkeit von Fahrzeugen können gerade von jüngeren Schülern schwieriger eingeschätzt und überschaut werden. Daher sollten Fahrzeugführende auf die Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr achten.“, so Florian Sommerweiß, JU-Ortsvorsitzender Bayerischer Bodensee. „Für ein reibungsloses Miteinander im Straßenverkehr bedarf es von allen Seiten, auch den Fußgängern, ein ordnungsgemäßes Verhalten“, führt Veronika Pfanner, JU-Ortsvorsitzende Westallgäu, weiter aus.

Die JU Lindau wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das neue Schuljahr und einen sicheren Schulweg!