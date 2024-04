Osterbrunnen in Bösenreutin

Traditionell wird in der Karwoche auf dem Dorfplatz in Bösenreutin der Osterbrunnen vom Frauenbund geschmückt. Bereits im Sommer entschieden die Frauen, dass der Schmuck für den Osterbrunnen erneuert werden muss.

Mit dem Aufstellen des Dorfbrunnens im September 1994 kam Hedwig Brutscher damals gleich der Gedanke - diesen Brunnen müssen wir an Ostern schmücken - und seit dieser Zeit wird der Brunnen Jahr für Jahr zu Ostern „herausgeputzt“. Am Anfang von einer kleinen Gruppe Frauen, Hedwig Brutscher, Thea Brutscher, Fini Weber, Priska Staffe, Tona Abt und Zenta Bayer. In der Zwischenzeit hat die Arbeit der Frauenbund übernommen. Da der Aufbau und der Schmuck in die Jahre gekommen ist, wurde entschieden die komplette Gestaltung zu erneuern. Der Brunnen erstrahlt jetzt in den Kirchenfarben gelb und weiß.

Die Eier wurden auf neue Schnüre aufgezogen, Kränze wurden geflochten, neue Körbchen wurden kreiert - es ist ein sehr gelungenes und schönes Werk geworden. Die Arbeit hat sich gelohnt. Am Palmsonntag wurde der Osterbrunnen geweiht und verschönert nun bis Ende April den Dorfplatz.