Opfenbacher Notencocktail tritt erstmals unter neuer Leitung auf

Der Opfenbacher Notencocktails lädt zum ersten Konzert unter der neuen Leitung des Argenbühler Kirchenmusikers Wenzel Weiland ein, der den Chor im November 2022 von Michael Spiegel übernommen hat. Die Konzerte finden am Samstag, 23. September, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. September, um 18 Uhr im Kultur– und Sportzentrum Opfenbach statt.

Das abwechslungsreiche Programm enthält unter anderem Klassiker wie „Time Warp“ aus der Rocky Horror Picture Show, Gospels und Spirituals sowie Lieder aktueller Musiker wie von Peter Fox oder Ed Sheeran. Die Stücke werden zum Teil a cappella gesungen oder von einer bewährten Chorband –Björn Düßmann am Klavier, Lukas Brasser an der Gitarre, Boris Geibel am E–Bass, Markus Spiegel am Schlagzeug — begleitet.

Karten zu zwölf Euro (bis 18 Jahren für sechs Euro) können online unter https://reservation.ticketleo.com/event/26713/konzert–opfenbacher–notencocktail–2023 oder telefonisch von 18 bis 20 Uhr unter Telefon 08385/921951 reserviert werden.