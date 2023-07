Vereine–Stammtisch in Oberreute

Der monatliche Vereine–Stammtisch findet am Dienstag, 8. August, ab 20 Uhr in Oberreute statt. Karl Bosch, Vereinsberater und Leiter der Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau, wird in gewohnt lockerer Runde über aktuelle Themen rund um Vereine sprechen.

Gerne gibt er auch diesmal Auskunft zu aktuellen Fragen der Teilnehmer rund um Vereinsführung, Vereinssatzung, Vereinsrecht sowie Konfliktlösung in Vereinen. Die Vereinsvertreter haben außerdem die Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen.

Das Treffen findet diesmal im Mehrgenerationenhaus im Freibadweg 5 in Oberreute statt. Eingeladen sind alle Vertreterinnen und Vertreter von ehrenamtlich tätigen Vereinen, die ihren Sitz im Landkreis Lindau haben. Der Vereine–Stammtisch ist ein Angebot der Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau und für die teilnehmenden Vereine kostenlos. Der Landkreis verfolgt durch das Angebot das Ziel, Vereinsverantwortliche in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bestmöglich zu unterstützen und zu stärken.

Eine Anmeldung über die Mail–Adresse [email protected] ist erwünscht, jedoch nicht zwingend erforderlich.