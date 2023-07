Hilfeleistungskontingent übt in Oberreute

Die Behörden und Dienststellen des Freistaates Bayern, Landkreise, Bezirke und auch die Gemeinden sind zur Katastrophenhilfe verpflichtet. Innerhalb von Bayern sind sogenannte Hilfeleistungskontingente definiert, so auch im Landkreis Lindau. Nun gab es ein Treffen der beteiligten Einheiten in Oberreute, um aktuelle Information zu verteilen. Die beteiligten Fahrzeuge aus dem unterem Landkreis nutzten die Gelegenheit, um das Fahren in Marschkolonne von Lindau aus zum Treffpunkt Feuerwehrhaus Oberreute zu üben. Das Kontingent (Foto: Feuerwehr Opfenbach) setzt sich aus 23 Fahrzeugen von Landratsamt, Feuerwehr und BRK mit einer Mannschaft von circa 125 Personen zusammen.