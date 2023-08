Elmar Kretz ist dieses Jahr mit seinen Showpferden Teil des Internationalen Circus Festivals in Latina. Der Allgäuer reist Anfang Oktober mehr als 1000 Kilometer für zehn Tage zu der internationalen Show nach Italien. „Das Festival ist in der Branche mindestens genauso wichtig wie Monte Carlo“, sagt der Direktor des Ravensburger Weihnachtscircus über die Veranstaltung, die die weltweit besten Artisten und Künstler zusammenbringe.

Dieses Jahr in der italienischen Stadt zwischen Neapel und Rom mit dabei: Elmar Kretz mit acht Arabern, einem Lipizzaner und einem Andalusierhengst und einer komplizierten Freiheitsdressur. Der Allgäuer wurde Anfang des Jahres eingeladen, daran teilzunehmen. „Man kann sich da nicht bewerben — man wird ausgewählt“, erklärt der Pferdetrainer, was in der Branche als echte Auszeichnung und als ein Qualitätssiegel gelte.

Kretz: „Eine wahnsinnige Ehre“

„Als uns Anfrage aus Italien erreichte, war die Freude entsprechend groß. Das ist eine wahnsinnige Ehre — aber auch eine große Herausforderung.“ Dafür hat Elmar Kretz einen erfahrenen Pferdetransporteur aus Villingen–Schwenningen, der auf Sportpferde spezialisiert ist. Anfang Oktober reisen zehn schneeweiße Showpferde aus dem Allgäu nach einer Abnahme des Veterinäramts voll gefedert, in einem gepolsterten Lkw, mit Futter und Wasser versorgt, klimatisiert und kameraüberwacht nach Italien. „Sündhaft teuer“, sagt Kretz und lacht. „Aber das ist dem Festival die Reise wert.“

So traben derzeit in Oberreute zweimal täglich, früh morgens und spät abends, die Showpferde im konsequenten Training durch die Manege. Wie an einem unsichtbaren Bändern laufen sie in komplizierten Choreografien durcheinander, stehen kerzengerade in der Luft oder drehen gleichzeitig Pirouetten. Das Ziel des Pferdetrainers: Kraft und Präzision — für zehn perfekte Minuten in der Show in Latina.

Was die Festivalmacher in Italien überzeugte

Was für das Publikum spielerisch aussieht, erfordert höchste Disziplin. Nicht viele auf der Welt können, was Elmar Kretz beherrscht: ohne jeden physischen Kontakt ausgewachsene Hengste durch die Bahn dirigieren. Das hat auch die Festivalmacher in Italien überzeugt.

„Wirtschaftlich gesehen ist diese Reise natürlich kein Gewinn“, sagt Elmar Kretz, der das ganze Jahr 16 Pferde in seinem Quartier in Oberreute unterhält. Gefahren wird natürlich trotzdem. Allein wegen der Atmosphäre lohne sich das schon. Lamas, Zebras, Elefanten, Kamele und die besten Flugtrapeznummern und Handstandakrobaten der Brache kämen hier zusammen. Künstler aus China, Südamerika und Europa dazu die erfolgreichsten Direktoren und Zirkusmacher. „Das ist der Aufwand auf jeden Fall wert.“

Der Ticketverkauf des Ravensburger Weihnachtscircus ist gestartet. Die Vorstellungen auf dem Platz vor der Oberschwabenhalle im großen Winterzirkuszelt finden dieses Jahr vom 23. Dezember bis 7. Januar statt. Bis zum Schulanfang gibt es noch einen Frühbucherrabatt. Infos unter www.winter-cirucs.de.