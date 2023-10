In der St. Christopherus Kirche in Nonnenhorn hat es am Freitag einen kleinen Brand gegeben. Wie die Polizei mitteilt, waren dort mehrere Zettel angezündet worden, eine Kniebank sei leicht angekokelt gewesen.

Mehr war demnach nicht in Brand geraten. Hinweise, wer gezündelt haben könnte, nimmt die Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382 9100 entgegen.