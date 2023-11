Seit 2013 betreibt Ekkehard Schlichtenhorst, eigentlich im Ruhestand, gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen in Bolivien eine Zahnarztpraxis. Bei dem zahnärztlich-humanitären Hilfsprojekt des Vereins Förderkreis Clinica Santa Maria (FCSM) helfen Zahnärzte und -techniker aus ganz Europa ehrenamtlich.

Im vergangenen Jahr wurde die Praxis in dem kleinen Anden-Dorf Huancarani um einen Behandlungsraum erweitert. Welche Vergrößerung jetzt ansteht und warum die Praxis für die Menschen vor Ort so wichtig ist, erzählt der Nonnenhorner im Interview.

Herr Schlichtenhorst, wie läuft es in der Zahnarztpraxis in Bolivien?

Einfach super! Durch das zweite Behandlungszimmer können wir unsere Voluntarios (freiwillige Helfer, Anmerk. d. Red.) besser einsetzen und nahezu doppelt so viele Patienten behandeln. Oft arbeiteten wir mit zwei erfahrenen Zahnärztinnen und Zahnärzten, zwei jüngeren Kollegen und zwei Zahntechnikern gleichzeitig. So können wir 40 und mehr Patienten am Tag behandeln.

Helfen bringt Freude So können Sie spenden Die Zahnarztpraxis in Bolivien ist Teil von „Helfen bringt Freude". Mit der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude" unterstützen Leserinnen und Leser der Schwäbische Zeitung seit 2013 wohltätige Zwecke. Insgesamt kamen in den vergangenen zehn Jahren über 5 Millionen Euro an Spenden zusammen. Letztes Jahr erhielten rund 100 lokale Initiativen im Verbreitungsgebiet Geld aus den Spenden unserer Leserinnen und Leser.

Ist das neue Behandlungszimmer schon fertig eingerichtet?

Zu einem großen Teil haben wir das schon im vergangenen Jahr gemacht. In diesem Jahr haben wir es zu einem vollwertigen Funktionsraum aufgewertet und haben vor, es instrumentell, mit Mobiliar und Geräten weiter auszustatten.

Außerdem können wir unsere Unterkunft erweitern. Mit unserer Schweizer Partner-Organisation „Stiftung Pro Huancarani“ haben wir vereinbart, zwei bislang leer stehende Räume umzubauen, sie an die Gemeinschaftsunterkunft anzuschließen und ein weiteres Bad zu errichten. So können wir zukünftig mehr Voluntarios unterbringen. Da hatten wir 2023 gelegentlich die Kapazitätsgrenze überschritten.

Seit einigen Jahren gibt es die Praxis in Bolivien. Auch Kinder werden dort behandelt. (Foto: Privat )

Was freut Sie bei dem Projekt aktuell besonders?

Unserem einheimischen Helfer Henry Aruquipa, der ursprünglich vorhatte, für gut ein Jahr bei uns zu arbeiten, gefällt es so gut, dass er dauerhaft bleiben möchte. Da er inzwischen bestens eingearbeitet und uns unverzichtbar geworden ist, sind wir sehr froh darüber. Er bezieht ein festes Gehalt von uns.

Wieso ist das Projekt für die Menschen in Bolivien so wichtig?

Die Auslastung der Praxis ist ein Zeichen für unsere Beliebtheit ‐ nicht nur wegen der preiswerten Behandlungen. Eine Füllung beziehungsweise das Ziehen eines Zahnes kostet zehn Bolivianos, das sind umgerechnet 1,30 Euro. In bolivianischen Praxen kostet es zwischen 80 und 300 Bolivianos.

Wir arbeiten mit besten Materialien. So hat sich herumgesprochen, dass unsere Füllungen einfach besser halten. Immerhin arbeiten wir in einem vorwiegend indigenen Gebiet mit einer eher armen Bevölkerung, die sich sonst kaum eine Zahnbehandlung leisten könnte. Die Zahlungen der Patienten führen wir übrigens an die Partner-Organisation ab, die damit die Kosten für Strom, Wasser, Verpflegung und Unterkunft begleichen.

Toll ist auch, dass unsere Voluntarios frei von jeglicher Bürokratie arbeiten können. So können sie umso mehr auf die (lieben und geduldigen) Patienten eingehen.

Auch in Guatemala hatte ihr Verein ein Projekt geplant. Dort sollte ein Klinikum gebaut werden, in dem ebenfalls die Zähne von Einheimischen behandelt werden sollten. Wie steht es um das Projekt?

Leider ist es geplatzt. Mit einer deutschen Partner-Organisation hatten wir 2020 eine Grundvereinbarung abgeschlossen, die jetzt nicht mehr gelten sollten. Stattdessen wurden finanzielle Forderungen gestellt, die mit unserer Satzung unvereinbar sind.

Wir sollten für unsere Freiwilligenarbeit auch noch an die andere Organisation zahlen. So lösten sich drei Jahre Planen, Bangen und Hoffen in Luft auf.