Zwölf Winzer vom Bodenseeufer laden am 18. und 19. August zum großen Winzerfest an die Nonnenhorner Uferpromenade ein: Freuen dürfen sich die Besucher jetzt schon auf gute Weine, leckeres Essen, und Musik in einem schönen Ambiente.

Zwölf Winzer — ein Fest. Das ist es, was das Weinfest der bayerischen Bodenseewinzer zu etwas Besonderen macht. Kein Wunder, zeigt sich doch in dieser Einigkeit die gute Stimmung unter den Winzern aus Lindau, Nonnenhorn und Wasserburg. So zumindest beschreibt Jonas Kurek das Erfolgsrezept des Winzerfestes.

Dieses Jahr präsentieren sich die Winzer auf der großen Wiese am See mit insgesamt 53 verschiedenen Weinen, aufgeteilt in 25 Weißweine, acht Rosés, elf Rotweine und neun Perlweine und Sekte. Von fruchtig und lieblich über leicht und spritzig bis hin zu trockenen Weinen und solchen aus dem Barrique–Fass gibt es alles.

Was es alles zu Essen gibt

„Da sind tolle Sachen dabei, eine Riesenauswahl, die echt klasse ist“, verspricht Jonas Kurek und sagt: „Das Fest ist eine gute Gelegenheit für alle, die sich durch die Weine der Region probieren wollen.“

Dabei wird die Riesenauswahl an Weinen beinahe übertroffen von der Riesenauswahl an kulinarischen Köstlichkeiten. So wird es einen Fischstand geben, einen Kässpätzle–Stand sowie einen Wälder–Schinken–Stand. Dinette gibt es auch und die Con Fritters sowie die Kapelle und das La Gondola sind obendrein mit ihren Köstlichkeiten vertreten.

Obendrauf gibt’s noch den musikalischen Genuss. Während tagsüber die Musikvereine aus der Region aufspielen, sind abends die Bands am Zug. Freitag die „Sixpacks“ und am Samstag „Gianni Dato & The Blue Tone“.

Das Winzerfest verändert sich ständig

Spannend am Winzerfest ist, dass es nie gleich bleibt. Die Bayerischen Bodenseewinzer entwickeln es stetig fort. So wird es in diesem Jahr mehr Platz für die Besucher geben. Denn dadurch, dass die Gemeinde Nonnenhorn das Grundstück des ehemaligen Seehauses gekauft und das Hotel abgerissen hat, ist mehr Platz auf dem Parkgelände am See.

„Da haben wir eine ganz andere Möglichkeit zur Nutzung“, sagt Jonas Kurek und erklärt, dass die Essensstände großzügig über das Gelände verteilt aufgestellt werden können und dadurch alles viel größer und luftiger werde, als es in der Vergangenheit war.

Eine Premiere gab es bereits im vergangenen Jahr. Da hatten die Bodenseewinzer allerdings ein bisschen Pech mit dem Wetter, weshalb ohnehin weniger Besucher gekommen waren. Die Winzer aus Lindau, Nonnenhorn und Wasserburg hoffen, dass es heuer besser wird.

Das Winzerfest findet am Freitag 18. August, und Samstag 19. August, am Hafen in Nonnenhorn statt. Während es am Freitag um 17 Uhr beginnt, geht es am Samstag um 11 Uhr los.