Die Anzeige hebt sich optisch ab: Pink untermalt sucht der Nonnenhorner Hausverwalter Klaus Gierer einen Hausmeister für die Wohnanlage in Immenstaad. Doch bislang hatte selbst dieser Blickfang in der Schwäbischen Zeitung noch nicht den gewünschten Erfolg ‐ obwohl die Anzeige in über 130.000 Haushalten erschienen ist. Allerdings könnte die Ursache bei der vergeblichen Suche auch gesellschaftliche Ursachen haben.

Noch hofft Klaus Gierer. Zwei Interessenten haben sich für eine Besichtigung der Wohnanlage in Immenstaad in den kommenden Tagen angemeldet. Trotzdem ‐ so schwierig wie diesmal war die Suche bei Gierer noch nie. Dabei ist der Nonnenhorner bereits seit rund 20 Jahren als Hausverwalter tätig.

Einige Zusatzleistungen

An den Zusatzleistungen dürfte es bei dem Job in Immenstaad kaum liegen. Nach Abzug der Miete und der Nebenkosten für die vergünstigte 93-Quadratmeter-Wohnung in der Hausanlage in Immenstaad bleiben wohl unter 2.000 Euro netto übrig. Dazu bietet Gierer noch optional einen Minijob für die Partnerin an.

In den Gesprächen mit potenziellen Bewerbern habe ich herausgehört, dass sie Bedenken davor haben, Verantwortung zu übernehmen. Klaus Gierer

Doch diese Zusatzleistungen und das Gehalt scheinen bislang gar nicht die Ursache gewesen zu sein, warum Gierer die Stelle noch nicht besetzen konnte. Die Gründe liegen also woanders.

Flexible Zeiteinteilung

Dabei hätte der Hausmeisterjob in Immenstaad einige Vorteile: „Im Grunde ist man sein eigener Chef, aber nicht selbstständig“, sagt Gierer. Freie Zeiteinteilung, flexible Arbeitszeiten, versichert und unbefristet angestellt, Wohnung, Zusatzjob usw. ‐ das alles zieht trotzdem nicht. Es gibt einige andere Knackpunkte.

Hausmeister muss im Gebäudekomplex leben

Gierer selbst lebt knapp 30 Kilometer von Immenstaad entfernt in Nonnenhorn. Er hat andere Aufgaben. Deshalb sucht er einen Ansprechpartner für die Bewohner vor Ort. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass der Hausmeister auch selbst in dem Gebäudekomplex lebt und präsent ist.

Deutschlandweit fehlen im Facility-Bereich Fachkräfte Vom Metzgermeister zum Taxifahrer ‐ vom Busfahrer zum Hausmeister: Seit der Corona-Pandemie sind viele Branchen im Umbruch. Dadurch fehlen deutschlandweit mittlerweile überall die Fachkräfte.

Eigentlich würde die Zukunft für die Unternehmen im Facility-Service, zu denen auch Hausmeisterdienste zählen, rosig aussehen. Doch die Entwicklung wird vom Person- und Fachkräftemangel ausgebremst.

Das Marktforschungsinstitut Lünendonk untersuchte mit seiner Studie den Facility-Service-Markt in Deutschland. Die 62 analysierten Unternehmen beschäftigten im Jahr 2021 rund 350.000 Mitarbeiter ‐ ein Plus von nur 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei einer Umsatzsteigerung von 3,6 Prozent. Düstere Aussichten Für das Jahr 2021 bewerteten 81 Prozent der Studienteilnehmer die Rekrutierung von Fachkräften als schwierig bis sehr schwierig. Der Ausblick in die Zukunft zeigt eine weitere Verschärfung: Für die Jahre 2024 bis 2026 erwarten 91 Prozent eine zumindest schwierige Rekrutierung ‐ über die Hälfte davon (55 Prozent) sogar eine sehr schwierige.

Der Mangel an gut ausgebildeten Mitarbeitenden hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verstärkt. „Der große Personalmangel ist eine Herausforderung ‐ nicht nur für die Dienstleister, sondern insbesondere für die Immobilienbetreiber“, sagt Thomas Ball, Partner bei Lünendonk und Studienautor. Demographische und wirtschaftliche Ursachen „Die Ursachen für den Personalmangel liegen sowohl in der allgemeinen demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung als auch in der Branche“, sagt Dieter Jäckel, Senior Consultant und Co-Autor der Studie.

„Lösungsansätze bieten sich durch eine größere Freiheit der Dienstleister mittels etwa ergebnisorientierter Verträge, mehr Wertschätzung gegenüber dem Servicepersonal sowie einer größeren Akzeptanz von digitalisierten Lösungen innerhalb der Facility Services.

Ein Zünglein an der Waage an der vakanten Stelle scheint die Eigeninitiative, das selbstständige Arbeiten zu sein. „In den Gesprächen mit potenziellen Bewerbern habe ich herausgehört, dass sie Bedenken davor haben, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Gierer. „Allerdings ist eben keiner da, der einem sagt, was man täglich zu tun hat. Das kann ich nicht tun.“ Auf Anweisungen zu warten, sei also vielen Bewerbern lieber.

So könne er seine täglichen Rundgänge machen, schnell da sein, falls es Notfälle gäbe und auch bei Kleinigkeiten parat stehen, beispielsweise die Waschmaschinenmarken für die gemeinschaftliche Waschküche verkaufen.

Zwei Hochhäuser mit 188 Wohneinheiten

Rund 400 Menschen wohnen in den beiden 15-stöckigen Hochhäusern in Immenstaad ‐ aufgeteilt in insgesamt 188 Wohneinheiten. Vermutlich dürfte das der zweite Knackpunkt für viele Interessenten sein.

Klaus Gierer (Foto: Privat )

Die Wohnanlage muss gepflegt werden, sowohl die Innen- als auch die Außenanlagen. Rasen, Grünschnitt, Tiefgaragen, Kellerräume, Treppenhäuser mit den Aufzügen ‐ es gibt immer etwas zu tun: von Heizung über Lüftung, von Elektrik bis Säuberungen, von Pflege bis kleineren handwerklichen Tätigkeiten. Es mangelt also nicht an Arbeit.

Wohnverwalter spielt mit offenen Karten

Als Gierer zuletzt einmal einen Bewerber durch die Anlage führte, hörte er, wie dieser zu seiner Partnerin sagte: „,Es sieht so aus, als ob man hier arbeiten muss’“, erzählt Gierer. „Er hatte wohl gedacht, ihm würden zwei Stunden pro Tag reichen.“ Das sei allerdings nicht so ‐ und da ist Gierer von Anfang an ehrlich und direkt.

Auch deshalb seien schon ein paar Interessenten abgesprungen oder hätten sich nach einem ersten Telefonat nicht mehr gemeldet. Die Work-Life-Balance sei manchen potenziellen Kandidaten wichtiger, also eine geregelte 40-Stunden-Woche, mit festem Freizeitanteil ‐ sich um 17 Uhr ins Auto zu setzen und zu wissen, dass Feierabend ist.

Fachkräftemangel auch bei Hausmeistern

Doch das scheint ein gesellschaftlicher Trend zu sein. „Diese rote Linie zieht sich durch. Den Fachkräftemangel betrifft auch ja auch viele andere Bereiche“, sagt Gierer. Er schaute beispielsweise schon nach, ob in der Region weitere Hausmeister gesucht würden. Und siehe da ‐ auch anderen Hausverwaltern würde es ähnlich gehen. „Ich bin nicht der Einzige“, sagt Gierer.

Dabei stelle er fest, dass immer häufiger zwei Welten aufeinanderprallen. Auf der einen Seite sei es das gewachsene Aufgabenprofil eines Hausmeisters, der sich um immer mehr Tätigkeiten zu kümmern hätte.

Haltung der Bewohner hat sich geändert

Auf der anderen Seite stünde die Haltung mancher Bewohner, die eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit fast schon erwarten und dazu immer mehr Forderungen stellen würden. „Früher, daran kann ich mich noch gut erinnern, haben sich die Bewohner um manche Sachen noch selbst gekümmert, auch teilweise selbstständig Dinge aufgeräumt oder gesäubert“, sagt Gierer. „Inzwischen heißt es: Ich bezahle doch dafür, warum macht ihr das dann nicht?“

Die geänderte Mentalität zeige sich anhand dieses Beispiels: So fand Gierer immer wieder in einer Ecke Taschentücher. Doch diese waren nicht einfach nur achtlos weggeworfen, sondern mit einem blauen Punkt markiert. „Jemand wollte also sehen, ob diese entfernt werden“, sagt Gierer. Früher hätten diese Taschentücher vielleicht noch die Bewohner selbstständig in den Müll geschmissen ‐ an eine Überwachung hätte aber wohl niemand gedacht.

Bisheriger Hausmeister musste krankheitsbedingt aufhören

Seit neun Jahren hätte die Hausmeistertätigkeit in der Immenstaader Wohnanlage ein Mann mit seiner Frau ausgeübt. „Er war die Idealbesetzung“, lobt Gierer. Der rund 60 Jahre alte Mann sei handwerklich begabt und kreativ gewesen, einer der sich um die Anlage kümmerte, kontrollierte und dabei auch klare Grenzen zu den Bewohnern zog, wenn diese mit Belanglosigkeiten am Wochenende oder nach Feierabend kamen.

Doch sowohl der bisherige Hausmeister als auch seine Frau könnten aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit nicht mehr ausüben. Aktuell kümmert sich ein gewerblicher Anbieter um die beiden Hochhäuser, die Außenanlage und die Tiefgaragen. „Da muss man natürlich Abstriche machen“, sagt Gierer. Viele Kleinarbeiten würden nicht mehr erfüllt werden ‐ aus Kosten- und Kapazitätsgründen des Anbieters.

Immer weniger interessierte Bewerber

Deshalb sucht Gierer nun seit einiger Zeit nach einem festangestellten Hausmeister ‐ zum dritten Mal in seiner nun 15-jährigen Tätigkeit als Hausverwalter für diese Anlage. Auch dabei machte er an der Quantität der Bewerber schon Unterschiede aus. „Früher haben sich auf eine Anzeige viele Menschen beworben“, erinnert sich Gierer. „Ich habe dann einen Termin ausgemacht, an dem gleich drei Bewerber da waren.“ Heute sei an eine solche Vielzahl an Interessenten zu einem Termin nicht zu denken.

Das merke auch sein eingeschaltetes Vermittlungsunternehmen aus Ravensburg. „Bei meiner ersten Suche vor vielen Jahren haben sich bei ihnen diverse Bewerber gemeldet. Nun sagte der Vermittler mir, dass sie gar niemanden hätten“, sagt Gierer.

Damit die Anforderungen nicht zu einem weiteren Knackpunkt werden, hat Gierer einige Abstriche gemacht. So sei unter den vier Bewerbern beispielsweise ein Kandidat, der noch keine Berufserfahrung in diesem Bereich hat. Klaus Gierer hofft trotzdem, dass er kurzfristig einen neuen Hausmeister einstellen kann.