Auch wenn die Zukunft des Strandbads das ganz große Thema in Nonnenhorn ist, getan hat sich im Weindorf am See im zurückliegenden Jahr 2023 jede Menge mehr.

Das Hauptthema, mit dem sich der Nonnenhorner Gemeinderat das ganze Jahr hindurch beschäftigt hat, ist die Zukunft des Strandbads. Immerhin gab es zu diesem Thema zwei Klausurtagungen, auf denen das Gremium über dieses Stückchen Nonnenhorner Lebensgefühl beraten hat. Und auch auf der Bürgerversammlung im Oktober war dies das Thema Nummer eins, das mit 180 so viele Bürger wie schon lange nicht mehr ins Stedi gelockt hatte.

Sicher ist: Es muss etwas passieren

Trotzdem ist noch nichts entschieden. Einzig und allein ist klar, dass mit dem 50 Jahre alten Bad in Zukunft etwas passieren muss. Denn vor allem das Gebäude mit der Wärmehalle und dem Kiosk ist am Ende seiner Lebenszeit angekommen, wie Bürgermeister Rainer Krauß sagt. Gutachter haben Schäden am Beton festgestellt. Wie den darin enthaltenen Stahl schädigen Chlordämpfe auch die Elektrik.

Deswegen treibt die Nonnenhorner einiges um. Denn eine Gesamtsanierung des Bades ist nicht wirtschaftlich. Ein komplett neues Strandbad, das dann wieder genauso ist wie das alte, würde allerdings zwischen sechs bis acht Millionen Euro kosten.

Strandbad ist aktuell grundsätzlich defizitär

Zusammen mit den laufenden Unterhaltskosten, so erklärte der Bürgermeister, kann Nonnenhorn sich das nicht leisten. Denn hinzu kommt, dass das Strandbad grundsätzlich defizitär ist. Allein in den letzten zehn Jahren hat die Gemeinde 2,2 Millionen Euro draufgezahlt.

Kostentreiber sind Energiekosten für Gas und Strom sowie das Personal. Um die rechtlichen Bestimmungen zu erfüllen, reicht ein Bademeister nicht mehr aus. Stattdessen müsste Nonnenhorn 3,5 Personen anstellen. Wegen all dieser Fakten hat sich der Gemeinderat entschieden das Strandbad neu zu denken.

Ein Naturbad wird aktuell präferiert

Die bevorzugte Variante ist dabei ein Naturbad, mit Becken für Schwimmer- und Nichtschwimmer und einem Babybecken, sowie Umkleiden, Toiletten und Duschen. Aus einem Kiosk heraus bewirtschaftet der Pächter sowohl Bad als auch Seepark.

Das Wasser ist weder beheizt noch gechlort. Eine spezielle Pflanzenkläranlage, untergebracht in einem beckenähnlichen Bereich, sorgt für sauberes Wasser. Das Richtung See verlagerte Becken spart Personal, da die Aufsichtsperson von einem erhöhten Aufsichtsplatz aus sowohl Becken als auch See im Blick hat.

Naturbad kostet rund 4,2 Millionen Euro

Zudem braucht es keinen Schwimmmeister mehr. Es reicht, wenn der örtliche Installateur jeden Morgen die Pumpen kontrolliert. Geschätzte Kosten: 4,2 Millionen Euro. Nach Abzug von Fördergeldern sogar nur 3,2 Millionen Euro für die Gemeinde.

Das Strandbad wird Nonnenhorn also noch eine Weile beschäftigen. Dafür konnten unter einigen anderen Dingen, die jahrelang Thema waren, ein Haken gesetzt werden. Etwa unter das leidige Bahnübergänge- und Bahnsteigerhöhungsthema, das die Gemeinde seit 2008 beschäftigt hat.

Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof

Direkt am Bahnhof hat Nonnenhorn zudem eine Park-and-Ride-Anlage errichtet, mit 24 überdachten und zwölf nicht überdachten Stellplätzen für Fahrräder. Die rund 65.000 Euro Gesamtkosten wurden mit 38.000 Euro aus einem Bundesförderungsprogramm der Bahn bezuschusst.

Zudem ist die Gemeinde aktuell in ein Entwidmungsverfahren eingestiegen. Damit will Nonnenhorn die volle Verfügungsgewalt über die Flächen beim Bahnhof für sich gewinnen. Denn der Bahnhof gehört zwar der Gemeinde, doch die Bahn hatte sich Flächen reserviert.

Historische Waschhaus wurde renoviert

Das historische Waschhaus auf dem Bahnhofsgelände erstrahlt seit diesem Jahr in neuen Glanz. Nachdem die Gemeinde es an Fahrrad Unger verpachtet hat, hat sie es für rund 45.000 Euro plus erheblicher Eigenleistung des Pächters renoviert.

Auch das Thema Dorferneuerung ist seit 2023 abgehakt. Seit der Auftaktveranstaltung für die Arbeitskreise im Februar 2011 bis zur Fertigstellung im Juni 2020 waren immerhin neun Jahre vergangen. Während der erste Bauabschnitt im Bereich der Seehalde im Herbst 2015 begann und im Mai 2016 abgeschlossen war, startete der zweite Bauabschnitt im vom Kapellenplatz zur Uferstraße im September 2019 und war im Juni 2020 beendet.

Nonnenhorn erhält zahlreiche Förderungen

Neben einem Innovationspreis, den die Gemeinde für die 3D-Planung 2014 erhielt, bekam sie 2012 eine erste Förderung in Höhe von 1,29 Millionen Euro sowie eine zweite 2018, in Höhe von 1,2 Millionen Euro, später nochmal 500.000 Euro für den Ankauf des Uferparks.

„Nonnenhorn ist damit, nach Kloster-Irsee, die aus dem Dorferneuerungsprogramm des Freistaats Bayern am höchsten geförderte Gemeinde im Regierungsbezirk Schwaben“, fasst Bürgermeister Rainer Krauß zusammen.

Benz-Garage war Schlusspunkt der Dorferneuerung

Insgesamt hat die Dorferneuerung knapp acht Millionen Euro gekostet. Parallel dazu hat Nonnenhorn auch das Rathaus für 1,8 Millionen Euro saniert. Dazwischen kam auch der Kauf des Uferparks, den der Eigentümer der Gemeinde für einen reduzierten Kaufpreis in Höhe von 3,35 Millionen Euro überließ und den die Gemeinde wiederum über die Erhöhung der Kurtaxe und der Grundsteuer finanziert.

Den wirklichen Schlusspunkt der Dorferneuerung setzte allerdings erst die gläserne Benz-Garage, die seit diesem Jahr im Rathauspark steht. „Nonnenhorn kann sich jetzt wirklich sehen lassen“, ist Krauß überzeugt.

Weit fortgeschritten ist das Gewerbegebiet

Noch nichts für den Haken, aber ganz schön weit sind die Nonnenhorner seit diesem Jahr mit ihrem neuen Gewerbegebiet. Zumindest ist der Spatenstich im Herbst erfolgt und aktuell schaufeln die Bagger jede Menge Erdreich um, um das 6.800 Quadratmetergroße Gewerbegebiet rechts der LI 16 zu erschließen. Dessen Bebauungsplan ist mittlerweile rechtskräftig.

Neu und schick kommt seit diesem Herbst auch der Supermarkt im Ort daher, mit dem die Firma Edeka-Hellstern die Nahversorgung der Nonnenhorner sichert. Dieser Modernisierung ging jedoch ein jahrelanges Ringen und die Suche nach einem neuen Standort für einen größeren Markt voraus. Seit heuer ist es aber sicher: Der Supermarkt bleibt.

Kinderbetreuung wird Aufgabe für Zukunft

Auch in Sachen Kinderbetreuung hat heuer ein Prozess begonnen, der die Nonnenhorner noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Zuerst einmal hat die Gemeinde heuer die Trägerschaft der Krippe Flohzirkus übernommen, die bisher vom Katholischen Frauenbund getragen war.

Da ab 2026 auch die Grundschüler den ganzen Tag betreut werden müssen, braucht Nonnenhorn zusätzliche Räumlichkeiten für eine Mensa und die Mittagsbetreuung. Gleichzeitig hat die Gemeinde aber auch Raumbedarf für die Klein- und Kindergartenkinder. Deshalb ist der Plan, das katholischen Pfarrheims St. Christopherus auf Erbpachtbasis zu übernehmen.

Auch viele kleine Dinge wurden umgesetzt

Passiert sind im Jahr 2023 auch viele kleine Dinge. So hat der Nonnenhorner Gemeinderat eine Zweitwohnungssteuer erhoben, als einen Versuch der Regulierung. Ziel ist die wenig verfügbaren Flächen und Wohnungen für diejenigen zu sichern, die dauerhaft und ständig in Nonnenhorn wohnen.

Außerdem gibt es auf dem Friedhof ein neues Urnengrabfeld mit einem zentralen Gedenkstein für die Namen der Verstorbenen. Und mit dem Beitritt der Nonnenhorner musikalischen Jugend, ist der ehemals VJBW (Verein zur Förderung der musikalischen Jugendarbeit Wasserburg-Bodolz), zum VJBWN (Verein zur Förderung der musikalischen Jugendarbeit Wasserburg-Bodolz-Nonnenhorn) geworden.