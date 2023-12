Die Zukunft des Nonnenhorner Strandbads steht auf wackeligen Beinen. Deshalb hat sich vor rund einem Jahr der Förderverein gegründet. Mit vielen Aktionen, Veranstaltungen und Angeboten wollen die Mitglieder das Strandbad aus dem Dornröschenschlaf wecken - und auch die Zweifler in der Gemeinde überzeugen, die das Bad vielleicht für verzichtbar halten.

Für viele Einheimische ist es ein besonderer Ort. Sie verbrachten dort viel Zeit während ihrer Jugend, verbinden positive Erlebnisse und einige haben dort auch das Schwimmen gelernt. „Für die Nonnenhorner hat das Strandbad einen emotionalen Wert“, sagt deshalb Markus Sinz, der erste Vorsitzende des Fördervereins Strandbad Nonnenhorn.

Am ersten Tag bereits über 100 Mitglieder

Vor rund einem Jahr wurde der Verein gegründet. Nachdem die Formalitäten geklärt waren, trat der Verein erstmals am 1. Mai dieses Jahres offiziell in der Öffentlichkeit auf. Am ersten Tag meldeten sich mehr als 100 Menschen an, inzwischen zählt der Verein 337 Mitglieder. Zur kürzlich veranstalteten Mitgliederversammlung waren 33 Menschen da.

Die Zahlen zeigen: Mit dem Strandbad verbinden die Nonnenhorner viele Erinnerungen und Erlebnisse. Allerdings: „Das Bad ist in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden“, gibt Sinz zu. Gerade deshalb sei es wichtig geworden, die Außenwirkung wieder aufzubessern - und das ist das Ziel des Vereins.

Veranstaltungen, Renovierungen und Kurse

Dazu hat der Förderverein in den ersten Monaten seines Bestehens schon viel bewegt. Das Bad wurde an manchen Stellen aufgehübscht. So strichen die Mitglieder beispielsweise den Zaun bunt an.

Es gab Veranstaltungen, wie die „Schools‘ out for Summer“-Party, bei dem insgesamt zwischen 700 und 800 Gäste kamen. Neben Spielprogramm für die Kinder, Wasserattraktivitäten und Kuchenverkauf legte am Abend noch ein DJ auf.

2024 soll das Babybecken renoviert werden

Dazu bot der Förderverein diverse Kurse und Sport an - und sammelte Geld für die weiteren, geplanten Aktionen. So sollen auch im kommenden Jahr wieder wichtige Renovierungen vorgenommen werden, beispielsweise im und am Babybecken.

Dazu wird das Sportangebot weiter ausgedehnt und bewährte Veranstaltungen von diesem Jahr werden wieder stattfinden. „Wir wollen auch ältere Menschen noch mehr einbinden“, sagt die zweite Vorständin, Mirjam Raaf. „Und wir möchten ein Frühschwimmen anbieten.“

Zukunft des Strandbads ist weiter offen

Das wichtigste Thema allerdings wird die Mitglieder des Vereins auch in den kommenden Monaten weiter stark beschäftigen: die Zukunft des Strandbads.

Noch gibt es keine neue Entwicklung im Vergleich zur Bürgerversammlung im Oktober dieses Jahres. „Entschieden ist in irgendeine Richtung noch nichts“, sagt Bürgermeister Rainer Krauß. Fest steht jedoch: Wirtschaftlich sei das aktuelle Strandbad nicht sanierungsfähig. Deshalb zeichnet sich ein Naturbad als mögliche Lösung ab.

Naturbad ist im Bau kostengünstiger als herkömmliches Bad

Statt sechs bis sieben Millionen für ein herkömmliches Bad koste ein Naturbad rund 4,5 Millionen Euro. Trotz Zuschüssen müsse die Gemeinde wohl etwa 3,5 Millionen Euro selbst auftreiben. „Die fetten Jahre der Finanzen sind aber vorbei“, sagt Krauß. Und: Unabhängig von den einmaligen Kosten sind es die laufenden Kosten, die ein Loch in den Nonnenhorner Haushalt reißen.

Die geringeren Kosten sprechen ebenfalls für ein Naturbad: „Momentan haben wir ein jährliches Defizit von 220.000 Euro“, sagt Krauß. Mit der Variante eines unbeheizten Naturbads und geringeren Personal- und Unterhaltskosten sei sogar eine schwarze Null möglich.

Komplette Schließung ist auch möglich

Trotzdem: Auch die komplette Schließung des Bades sei immer noch nicht vom Tisch. „Weder der Gemeinderat noch der Bürgermeister sind Gegner des Bades“, sagt Krauß. „Und keiner will der sein, der Bambi tötet. Aber ich bin für die Finanzen der Gesamtgemeinde verantwortlich.“

Dabei sei ein Strandbad eine freiwillige Leistung der Gemeinde, keine Pflichtaufgabe, wie die Ganztagesbetreuung der Grundschulen, die die Kommunen ab dem Jahr 2026 zu stemmen haben. Deshalb werde, wenn der finanzielle Gürtel der Gemeinde so enggezurrt werden muss, eben die freiwilligen Leistungen zuerst entfallen.

Förderverein sieht Mehrwert eines Bades für alle

Die Mitglieder des Fördervereins hoffen trotzdem, dass das Strandbad trotzdem nicht nur Debatte steht. Denn: „Ein solches Bad hat einen positiven Mehrwert für alle“, sagt Sinz.

Und dabei machen sich die Mitglieder dafür stark, wirklich alle Gesichtspunkte in die Überlegungen mit einzubeziehen: Nachhaltigkeit, Einnahmen, Kosten und Aufenthaltswert. So soll am Ende ein Konzept stehen, das auch die letzten Zweifler überzeugt.

Förderverein ist im engen Austausch mit der Gemeinde

Obwohl die Zukunft nicht geklärt ist, gibt es aber schon Ideen und Anregungen für ein neues Bad. Alles solle aber in enger Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen - das ist Vorstand Markus Sinz enorm wichtig - und auch Krauß.

„Ich wünsche mir einen möglichst sachlichen Umgang“, sagt der Nonnenhorner Bürgermeister. „Wir wollen mit der Lösung am Ende eine höchstmögliche Akzeptanz erreichen und möglichst viele mitnehmen.“ Dabei hofft er auch auf den Förderverein, dass der Austausch zu einer vernünftigen Entscheidung führe.

Zentraler Wunsch ist ein beheiztes Becken

Noch ist aber die Zeit, in der es viele Ideen gibt. Einer der zentralen Wünsche der Mitglieder: ein beheiztes Becken mit einer Wohlfühltemperatur von mindestens 25 Grad. Doch diesem Vorschlag sagt Bürgermeister Krauß gleich einmal ab: „Wir nehmen das alles ernst“, sagt er. „Aber ein vollbeheizbares Naturbad gibt es nicht.“

Mit Solarthermie könne zwar das Wasser im Mai und Juni angeheizt werden. Mehr jedoch nicht. Die Sonne würde aber das Wasser schneller aufwärmen als den Bodensee.

Förderverein sieht Schwächen bei Naturbad

Trotzdem wünscht sich der Förderverein, dass die von der Gemeinde favorisierte Variante des Naturbads nochmals mit allen Alternativen verglichen wird. Denn: „Ein Naturbad hat auch seine Grenzen hinsichtlich Kapazität und Belastbarkeit“, sagt Sinz.

So hoffen die Nonnenhorner noch auf ein möglichst großes Becken und eine möglichst große Liegefläche, auf sichere Verkehrswege vor dem Bad und bieten dafür auch ihre Unterstützung und Hilfe an. Lediglich ein ehrenamtlicher Betrieb des Strandbads, wie es in anderen Kommunen bereits der Fall ist, sei aktuell nicht angedacht.

Eines ist sicher: Die Mitglieder des Fördervereins hoffen, dass das Strandbad noch eine lange Zukunft hat und auch die Nonnenhorner Kinder und Jugendliche dort ebenso viele und positive Erlebnisse im Strandbad sammeln dürfen wie sie selbst.