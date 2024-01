Weit mehr als 150 Hände dürften es gewesen sein, die Landrat Elmar Stegmann, CSU-Kreisvorsitzender Ulrich Pfanner und Staatsminister Eric Beißwenger am Eingang zum Nonnenhorner Stedi geschüttelt haben. Nach Jahren der Pandemie knüpfte die CSU mit ihrem Neujahrsempfang erstmalig wieder an ihre Tradition an, zu Beginn des Jahres all jenen zu danken, die sich in besonderer Weise im und für den Landkreis Lindau engagieren. Für Stegmann hat das Jahr schon mal bestens begonnen.

Der Landrat kam quasi direkt aus den Flitterwochen ins Stedi angereist. Zum Anfang des Jahres hatte er seine langjährige Partnerin Kristin geheiratet. Für diese Nachricht am Ende seiner Rede sollte er dann den größten Applaus des Abends erhalten. Und im Anschluss an diesen offiziellen Teil durften dann beide Stegmanns nochmal mindestens 150 Hände schütteln.

Landrat Elmar Stegmann hat im Urlaub seine langjährige Partnerin Kristin Trautzsch geheiratet. (Foto: privat )

Zuvor hatten alle Redner des Abends den vielen Ehrenamtlichen im Landkreis Lindau ihren Dank ausgesprochen und zudem ihre jeweiligen politischen Einschätzungen gegeben.

Von Randgruppen keine Vorschriften machen lassen

CSU-Kreisvorsitzender Ulrich Pfanner hatte sich das Thema Bürokratieabbau ausgesucht. Denn, so sagte er, „wir können natürlich alles diskutieren und weltweit besser machen, aber wir müssen auch hier vor Ort schauen, dass es weitergeht.“ Als negatives Beispiel für deutschen Bürokratismus nannte er die Dokumentationspflicht in Alten- und Pflegeheimen, die ein Drittel der Arbeitszeit der ohnehin schon raren Pflegekräfte binde.

Sein zweites Thema war der Wohnraummangel. „Wir müssen den Leuten unbedingt adäquaten und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen.“ Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch, weil sich durch den Bau von Sozialwohnungen zig Milliarden Euro Sozialleistungen einsparen ließen. „Das sind Themen, die sind oberwichtig“, auch wenn sie nicht an oberster Stelle auf aktuellen To-Do-Listen stünden.

Oben beschließt man’s, dann reicht man’s nach unten durch. Rainer Krauß

Für Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß war das Jahr 2023 kein Jahr, das unter den „Top Ten“ der besten Jahre rangiert. „Im Gegenteil“, sagte er. Er hoffe, dass das Jahr 2024 nicht noch schlechter werde. Denn gerade an der Basis werde es nicht einfacher. „Ich hoffe, wir bleiben verschont vor den guten Taten unserer Bundesregierung“.

Als Beispiel nannte Krauß die Ganztagesbetreuung. „Oben beschließt man’s, dann reicht man’s nach unten durch. Die Kommunen müssen es machen und zum Dank dürfen wir’s auch noch zahlen.“ Er appellierte, „dass wir uns wieder auf die Mitte der Gesellschaft, auf die Leistungsträger, konzentrieren“, statt sich von lautstarken Randgruppen die Welt erklären und Vorschriften machen zu lassen. Ein Appell, für den er jede Menge Applaus erhielt.

Eric Beißwenger (Foto: isa )

Eric Beißwenger, Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, stimmte Krauß bei der Beurteilung des vergangenen Jahres zu und sprach die vielen Krisen an, die in und um Deutschland und Europa herrschen. Trotzdem warb er um Zuversicht, indem er daran erinnerte, dass es schon immer Krisen, schwere Zeiten und Inflation gab. „Man bewertet immer zu stark und zu dramatisch die Zeit, in der man lebt, und vergisst, was war. Und man vergisst, Hoffnung zu haben.“

Krisen zum Teil hausgemacht?

Zuvor hatte er die Bauernproteste angesprochen und den Landwirten versichert, dass die CSU „zu hundert Prozent“ an ihrer Seite stünde. Die Politikverdrossenheit der Bürger dürfe nicht dazu führen, dass die Europawahl zu einer Protestwahl werde. „Das wäre fatal.“ Denn Deutschland und Bayern profitierten wirtschaftlich „exorbitant“ von Europa. Nicht zu vergessen: „Wir haben eine 80-jährige Friedensdividende“. Darüber hinaus sprach auch Beißwenger Themen wie Bürokratie an, die EU-Erweiterung, Migration, Verfahren an der EU-Außengrenze, europäische Verteidigung und Wohnbau.

„Die Krisen kommen von außen, sie sind aber zum Teil auch hausgemacht“, sagte Landrat Elmar Stegmann, der an diesem Abend die ausführlichste Rede hielt, und beklagte, dass das Vertrauen in die Politik und die Demokratie schwinde. Sein Anliegen sei stets, „Entscheidungen zu treffen und Weichen zu stellen, die die Lebensqualität der Menschen in unserem Landkreis“ verbessern.

Umso mehr freue er sich über den bayerischen Härtefallfond für Krankenhäuser, den die bayerische Staatsregierung eingerichtet habe. Rund 100 Millionen Euro stünden nun für Kliniken bereit, wovon auch die Rotkreuzklinik in Lindenberg profitiere.

Elmar Stegmann (Foto: isa )

Im Landkreis wiederum habe der Kreisrat einen Krankenhausbeirat gegründet, der sich damit befasst, die gesundheitliche Versorgung der Menschen zu sichern. Stegmann sprach auch das Thema Migration an. Derzeit lebten insgesamt 1240 Geflüchtete in Unterkünften, die dafür im Landkreis angemietet wurden.

Kapazitäten erreicht

Dazu kommen in Sauters 64 und in der Fos-Turnhalle 71 Geflüchtete. „Bei der Unterbringung und Betreuung von Migranten ist die Grenze des Leistbaren schon lange erreicht“, sagte er und erklärte, dass es schließlich auch darum gehe, die Menschen zu betreuen und zu integrieren.

Doch bei allen Herausforderungen und Problemen erinnerte der Landrat auch an die positiven Entwicklungen des vergangenen Jahres. Etwa an den neu aufgestellten Nahverkehr sowie an die großen und kleinen Projekte des Landkreises, von denen sich viele um die Bildung drehen.

Beim gesellschaftlichen Teil des Abends, zu dem es Häppchen und Wein gab, hatten die zahlreichen CSU-Politiker und Aktiven Gelegenheit, mit den Akteuren des Ehrenamts ins Gespräch kommen, um das ein oder andere Thema mit in ihre Ämter und Ratsstuben zunehmen.