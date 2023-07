Spielen, toben, turnen, basteln, lachen: Die Kinder sind beim Nonnenhorner Kinderfest voll auf ihre Kosten gekommen. Kein Wunder, vereinte doch dieser besondere Tag alles, was es zu einem gelungenen Fest braucht: super Wetter, jede Menge tolle Spiele, eine idyllische Kulisse, fetzige Musik und leckeres Essen.

Das sagen die Kinder

„Es macht Spaß, die Kinder lachen und glücklich zu sehen“, sagt Vivian. Die Zwölfjährige ist eine der Helferinnen des Nonnenhorner Sportvereins, ohne die es das Kinderfest in diesem Jahr nicht gäbe. Zusammen mit der 15–jährigen Sina betreut sie das Bällebalancieren und damit eines jener insgesamt zehn Spiele, an denen gut hundert Kinder an diesem Tag ihre Geschicklichkeit, Sportlichkeit, aber auch ihren Teamgeist beweisen werden.

Früher hatten die beiden Turnerinnen selbst am Nonnenhorner Kinderfest mitgespielt. Heute sind sie es, die den Kindern erklären, um was es an der Spielestation geht. „Da wird man zurückgeboomt in die Kindheit“, sagt Sina. Beide Mädchen finden es „cool“, auf diese Weise weiterhin beim Nonnenhorner Kinderfest dabei zu sein.

Ohne die Turnerinnen geht nichts

„Ich habe ein tolles Team, mit dem ich das hier mache „, sagt Martina Picco und betont stolz: „Das sind nur Siegerinnen hier.“ Noch am Vortag haben 20 ihrer Turnerinnen bei einem Sportwettkampf in Heimenkirch gewonnen, einen Tag später sorgten sie dafür, dass das Kinderfest gut läuft, erzählt die Trainerin. Und vor dem Kinderfest haben sie sich die zehn Spielestationen ausgedacht. „Die Spiele zu machen, hat uns dann auch allen sehr viel Spaß gemacht,“ erzählt die Gruppenleiterin. Später, wenn alle Spiele gespielt und alle Kinderherzen glücklich sind, werden sie als besonderes Highlight des Tages noch eine Turnvorführung zeigen.

Die Kinder haben viel Spaß beim Kinderfest. (Foto: Isabel de Placido )

Ob beim Sackhüpfen oder Hockeyspielen, beim Bälle angeln oder Bälle balancieren oder beim Wasser schütten ohne hinzugucken, bei der Wasserschlacht auf Dosen bis hin zum Spurenlesen oder der Schwungtuchübung — überall sind lachende Gesichter zu sehen.

Rosalie und Maja, beide sechs Jahre alt, gefällt das Kinderfest eben genau wegen der Spiele. Und der großem Hüpfburg, die aber erst nach den Spielen aufgeblasen wird. „Mir gefällt alles“, sagt Lia, und ihre Freundin Greta nickt zustimmend. Dann einigen sich die beiden aber aufs Sackhüpfen als Lieblingsspiel. Aber die beiden Freundinnen, die nach dem Sommer in die Schule kommen, haben „erst fünf Spiele gemacht“, wie sie verraten. Und nach den restlichen fünf freuen sie sich darauf, in der Bastelecke einen Turnbeutel gestalten zu dürfen.

Festumzug mit mehr als hundert Kindern

Vor den Spielen waren über hundert festlich gekleidete Kinder vom Stachus bis zum Festplatz am Landungssteg gezogen. Angeführt wurden sie dabei vom Musikverein Nonnenhorn, der danach aus dem Musikpavillon heraus mit klassischer Blasmusik ebenso wie mit modernen Ohrwürmern für Stimmung sorgte. Das gefiel auch den Erwachsenen, die in Gruppen unter den schattenspendenden Bäumen saßen und sich die herrlichen Kuchen oder die Pommes ihrer beschäftigten Kinder oder Enkel schmecken ließen.

„Schön ist, dass auch die Gästekinder dabei sein dürfen“

„Das Kinderfest ist wirklich sehr, sehr schön und liebevoll gemacht“, sind sich Heidi Schäfer, Marcus Gehrke und Alina Ketteniss einig. Die Urlauber aus Hamburg und Aachen unterhalten sich angeregt miteinander, während ihre Kinder bei der Gruppe der Gastkinder miteinander spielen. „Schön ist, dass auch die Gästekinder dabei sein dürfen, gleich integriert sind und Freunde finden.“