Die Stimmung unter den Apfelbauern am Bodensee ist getrübt. Steigende Produktionskosten und die Debatte um weniger Pflanzenschutz machen ihnen zu schaffen.

Doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder versprüht an diesem Mittwochmorgen gute Laune. Er ist zur Eröffnung der Apfelsaison nach Nonnenhorn gekommen. Dort gibt er sich solidarisch – und räumt mit einem Gerücht auf.

Die Nonnenhorner treffen Markus Söder (CSU) in ihrem Dorf regelmäßig. So häufig, dass sich das Gerücht verfestigt hat, der Ministerpräsident habe dort eine Zweitwohnung. Auf Nachfrage der Lindauer Zeitung winkt dieser allerdings ab. Er komme zwar gern nach Nonnenhorn. Dass er sich dort eine Wohnung kaufen würde, sei aber eine Mär. „Ich kann mir das gar nicht leisten.“

Grund für Söders regelmäßige Besuche ist der Nonnenhorner Klemens Joos, den der Ministerpräsident im Gespräch am Mittwochvormittag als „sehr guten Freund“ bezeichnet. Und mit ihm gehe er eben auch mal durchs Dorf spazieren. „Ich mag den Bodensee sehr“, sagt Söder. „Hier ist die Welt noch in Ordnung.“

Von zwei Kilo Äpfeln bleiben gerade 30 Cent

Nicht mehr so richtig in Ordnung ist die Welt bei den Apfelbauern, und das schon seit einigen Jahren. Zwar sei die Ernte in diesem Jahr gut, versichert Thomas Heilig, Vorsitzender des Vereins Obstregion Bodensee. „Sowohl Menge und Qualität, als auch die Marktaussichten sind positiv.“ Das sei nach einem spätem Frost und einem nassen Frühjahr nicht selbstverständlich.

Fototermin mit Söder, Kaniber, Apfelkönigin und -prinzessinnen und weiterer Prominenz. Den offiziellen Start der Apfelerntesaison 2023 feiern die Obstbauern mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber am Nonnenhorner Seeufer. (Foto: Christian Flemming )

Der „entscheidende Faktor“ für den Erhalt der Betriebe am Bodensee sei aber deren Wirtschaftlichkeit. Doch „ständig steigende Kosten“ machten die Lage für die Obstbauern in der Region schwierig.

Heilig macht ein Rechenbeispiel auf: Von den zwei Euro, die Kunden vergangenes Jahr im Supermarkt für ein Kilo Äpfel zahlten, seien beim Erzeuger lediglich 30 Cent angekommen. „Die Ernte kostet uns 65 Cent.“

Zwar sei eine Diskussion um faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen richtig. Doch gestiegene Betriebsmittelpreise, Mindestlohn und andere gesetzliche Vorgaben führten dazu, dass die Produktionskosten nicht mehr gedeckt seien — während die Konkurrenz aus dem Ausland um einiges billiger produzieren könne.

Geschätzte Erntemenge Äpfel am See Die geschätzte Erntemenge für 2023 am Bodensee beträgt 226.000 Tonnen, berichtet Jürgen Nüssle, Geschäftsführer der Württembergischen Obstgenossenschaft Raiffeisen eG am Mittwoch. Dies entspreche zwar einem deutlichen Minus im Vergleich zum sehr ertragreichen Vorjahr (258.000 Tonnen), aber nur einem leichten Minus im Vergleich zum langjährigen Mittel. Die geschätzte Ernte bewegt sich in diesem Jahr auf dem Niveau des Jahres 2021.

Heilig schlägt vor, für Erntehelfer, die weniger als drei Monate in Deutschland arbeiten und hier nicht sozialversicherungspflichtig sind, einen Nettomindestlohn einzuführen. Versichert werden könnten solche Erntehelfer über die Berufsgenossenschaft trotzdem, erläutert er.

„Ohne Pflanzenschutz können wir kein gesundes Obst erzeugen“

Die Pläne der EU, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, treiben die Apfelbauern am Bodensee ebenfalls um. Geplant ist, dass Pflanzenschutzmittel in sensiblen Gebieten künftig verboten werden. Auf allen anderen Feldern soll deren Einsatz EU–weit bis 2030 halbiert werden.

„Ohne Pflanzenschutz können wir kein gesundes Obst erzeugen“, sagt Erich Röhrenbach, ebenfalls Vorsitzender des Vereins Obstregion Bodensee. „Niemand möchte einen wurmigen oder pilzbefallenen Apfel.“

Die Obstbauern würden den Pflanzenschutz ohnehin aus eigenem Antrieb immer weiter reduzieren. Darum werden in der Region schon seit Jahren robustere Sorten gezüchtet. „Die ersten Ergebnisse sehen vielversprechend aus.“

Röhrenbach wünscht sich, dass „Wissenschaft und Praktiker Hand in Hand“ arbeiten. „Und keinen grünen Verbotstisch.“

Söder hat einige Lacher auf seiner Seite

Während die Apfelbauern ihr Leid klagen, macht sich der Ministerpräsident Notizen. Ans Rednerpult, das direkt am Wasser platziert ist, schreitet er voller Energie — und mit einem strahlenden Lächeln.

Bei den Ausführungen seiner Vorredner könne man beinahe depressiv werden, sagt Söder, der seine Aufgabe offenbar auch darin sieht, die Stimmung zu heben.

Auf die Schwärmereien über die schöne Bodenseeregion folgt ein launiger Verweis auf den Sündenfall: „Der Apfel ist das bedeutendste Obst der Geschichte“, meint Söder. „Mit dem Apfel begann das ganze Übel.“

Das Publikum, in dem neben einigen CSU–Politikern unter anderem auch Leopold Herz von den Freien Wählern sitzt, lacht. Und gleich noch einmal, als Söder ausführt, dass Äpfel gesund, fit und schön halten — was man an den Gästen in Nonnenhorn sehen könne.

Ein landwirtschaftlicher Betrieb muss mehr Formulare ausfüllen als ein Atomkraftwerk. Markus Söder

Ein bisschen ernst wird der Ministerpräsident dann aber doch noch. Den Vorschlag der Apfelbauern zum Nettomindestlohn halte er für gut. „Wir müssen für bestimmte Branchen die Möglichkeit schaffen, dass man international wettbewerbsfähig bleibt“, sagt er im Interview. Das gelte vor allem für diejenigen Branchen, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen.

„Ein landwirtschaftlicher Betrieb muss mehr Formulare ausfüllen als ein Atomkraftwerk“

Die Bundespolitik habe eine „seltsame Spirale“ in Kraft gesetzt, kritisiert er. Das Bürgergeld werde „ständig“ erhöht. „Das führt dazu, dass es sich gar nicht mehr lohnt, zu arbeiten“, sagt Söder. „Also wird irgendwann der Mindestlohn auch erhöht werden müssen. Das führt aber dazu, dass man es sich gar nicht mehr leisten kann, überhaupt Menschen zu beschäftigen.“

Wie er den Apfelbauern am Bodensee helfen will? „Sehr viele Rahmenbedingungen werden halt nicht regional, sondern deutschlandweit gemacht“, sagt Söder auf Nachfrage der Lindauer Zeitung. „Und da sind auch viele Fehler, die gemacht werden.“

Die „europäischen Probleme sind beim Pflanzenschutz“, sagt der Ministerpräsident, der ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln für „den falschen Weg“ hält. Denn keiner wisse, wie viele Schädlinge durch den Klimawandel in Zukunft nach Deutschland kommen. Auch für einen Abbau von Bürokratie will er sich einsetzen. „Ein landwirtschaftlicher Betrieb muss mehr Formulare ausfüllen als ein Atomkraftwerk.“

Grundsätzlich, findet der bayerische Ministerpräsident, solle Berlin öfter auf den Süden hören. „Der Süden bezahlt halb Deutschland“. Söder findet, dass das, was die Menschen hier „leisten und erwirtschaften“ lieber bei ihnen bleiben sollte. „Lieber Geld am Bodensee als nach Berlin“, sagt er und lacht. Und das Publikum lacht mit ihm.