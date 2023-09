Nonnenhorner feiern Stachusfest

Bereits zum fünften Mal feiert das Weindorf, namentlich die Ehrenamtlichen des Narrenvereins, sein Stachusfest. Nur in Coronazeiten musste es ausfallen — und einmal wegen sehr schlechten Wetters. Davon war dieses Mal aber nicht die Rede, eher davon, dass es noch nie so warm war beim Stachusfest wie dieses Mal. So wurden die Erfrischungsgetränke schneller warm als man trinken konnte und dann sorgten sowohl Benny Spähn mit Chris Matheis als auch die Eschbach Buam dafür, dass auch die Stimmung keine Chance erhielt, abzukühlen.