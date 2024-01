Klemens Joos wird Ehrenbürger der Gemeinde Nonnenhorn. Die Entscheidung traf der Gemeinderat einstimmig. Gründe für die Würdigung gibt es offenbar viele. Für Klemens Joos ist sie „etwas ganz Besonderes“.

„Prof. Dr. Klemens Joos hat die soziale, ökologische und wirtschaftliche Entwicklung Nonnenhorns sowie die Gestaltung eines lebenswerten Ortsbildes in vielfältiger, herausragender Art und Weise mitgestaltet“, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. „Er hat sich bleibend um Nonnenhorn verdient gemacht.“

Darum habe der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. November einstimmig beschlossen, Klemens Joos die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Nonnenhorn zu verleihen. Der offizielle Festakt dazu soll im Frühjahr stattfinden, einen genauen Termin muss die Gemeinde noch festlegen.

Sehr berührt

Dass der Beschluss einstimmig gefallen ist, berühre ihn sehr, sagt Joos im Gespräch. „Ehrenbürger zu werden, ist etwas ganz Besonderes“, sagt er. Schließlich werde diese Würde nur an wenige Menschen verliehen. „Das macht mich schon stolz.“

Viele kenne ich noch aus dem Kindergarten. Klemens Joos

Im April 1969 wurde Klemens Joos in die alteingesessene Zimmerer-Familie Joos hineingeboren. Als Enkel des früheren Nonnenhorner Bürgermeisters Karl Joos ist er im Ort aufgewachsen. „Viele kenne ich noch aus dem Kindergarten“, erzählt er. Später sei er im Dorf in Vereinen und als Ministrant aktiv gewesen. Der Einsatz seines Großvaters für den Ort habe ihn schon als Kind sehr geprägt.

Eng mit Markus Söder befreundet

Das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität führte ihn nach München, wo er später Unternehmer und Honorarprofessor der Technischen Univeristät wurde. „Dort lebt er bis heute mit seiner Familie und hat zugleich einen rege genutzten Zweitwohnsitz in Nonnenhorn“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Klemens Joos, übrigens Träger des bayerischen Verdienstordens, ist auch der Grund, warum Bayerns Ministerpräsident Markus Söder öfter mal im Weindorf am Bodensee vorbeischaut: Die beiden sind eng befreundet.

Auch, wenn sich das Leben von Klemens Joos mittlerweile hauptsächlich in München abspielt: Die Verbindung zu seiner Heimat ist noch immer stark. Das zeigt sich nicht nur daran, dass er die Fördervereine von Kindergarten und Grundschule, die Feuerwehr sowie die „Helfer vor Ort“ mit Spenden und Spendenaktionen unterstützt. Die Gemeinde führt in ihrer Pressemitteilung eine ganze Reihe an weiteren Gründen auf.

„Im Jahr 2017 hat Joos die örtliche Zimmerei Joos übernommen und zur Joos Holzbau GmbH umstrukturiert, um diese auch ohne familiären Zimmerernachwuchs als Handwerksbetrieb und einziges lokales Zimmerergewerk dauerhaft in Nonnenhorn fortzuführen“, lobt die Gemeinde zum Beispiel.

Für die neue GmbH hatte Joos ein Gewerbeobjekt im Gewerbegebiet Bahnhofstraße erworben und den Zimmereibetrieb vollständig dorthin verlagert. „Damit wurde der von Wohnbebauung geprägte Bereich Seestraße als Wohngegend aufgewertet und zugleich ein Traditionsbetrieb im Ort erhalten.“

Joos unterstützt Gemeinde wiederholt finanziell

Beim Erwerb landwirtschaftlicher Flächen im Bereich Längenberg habe sich Joos im Jahr 2018 mit der Gemeinde Nonnenhorn darauf verständigt, dass die Gemeinde hälftiges Miteigentum erwerben kann, um nach geplanter Umwandlung in ein Gewerbegebiet eigene Flächen für die örtliche Wirtschaft vorhalten zu können.

„Nachdem sich bei Vermarktungsbeginn gezeigt hat, dass der Flächenbedarf der Nonnenhorner Wirtschaft größer ist als von der Gemeinde angenommen, hat sich Prof. Joos 2023 bereit erklärt, entgegen seiner persönlichen unternehmerischen Planung auch seine eigenen Gewerbeflächen im Sinne des Gemeinwohls zur Deckung des gemeindlichen Bedarfs zur Verfügung zu stellen“, schreibt die Gemeinde weiter. Auch in finanzieller Hinsicht sei Joos der Gemeinde dabei deutlich entgegengekommen.

Zu guter Letzt hat Klemens Joos auch einen großen Anteil daran, dass es in Nonnenhorn seit einiger Zeit einen großen Park neben dem Strandbad direkt am Bodenseeufer gibt. Mittlerweile steht dort ein Foodtruck und eine Weinbar und der Park hat sich zum Treffpunkt für Nonnenhorner und Gäste entwickelt.

Wie es dazu kam? 2020 hatte Joos das komplette Areal des ehemaligen Hotels Seewirt gekauft. Dabei wurden die Kaufverträge so strukturiert, dass die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht für das südliche Grundstück direkt am Wasser nutzen konnte. Allerdings fehlten der Gemeinde rund 700.000 Euro.

Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich einsetze. Klemens Joos

Ohne das „große Entgegenkommen“ von Klemens Joos hätte die Gemeinde das Grundstück nicht ohne weiteres kaufen können, heißt es dazu in der Pressemitteilung. „Die neu geschaffene Fläche ist heute ein beliebter Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität im Herzen des Ortes und steht auch künftigen Generationen als offener Seezugang zur Verfügung.“

Für ihn sei all das eine Herzensangelegenheit gewesen, sagt Joos. „Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich einsetze.“