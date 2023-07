Nonnenhorn erlässt Satzung für Grünanlagen

Einstimmig hat der Nonnenhorner Gemeinderat eine Grünanlagensatzung beschlossen. Darin ist geregelt, was im Kurpark, am Landungssteg und in anderen Grünanlagen der Gemeinde zulässig ist und was nicht. „Die Satzung soll eine konfliktfreie Nutzung der Grünanlagen ermöglichen“, erklärte Bürgermeister Rainer Krauß in der jüngsten Ratssitzung.

Insbesondere seit der Corona–Pandemie sei in den Grünanlagen zu beobachten, dass die Menschen immer „übergriffiger“ werden, berichtete er. Die Bandbreite reiche von Autos, die einfach in die Grünanlagen fahren, bis hin zum Zeltaufbau am Hörnle. Es solle niemandem der Spaß verdorben werden. „Aber wenn es zu viel wird, können wir künftig sagen: Jetzt ist eine Grenze erreicht.“ Die Satzung gebe der Gemeinde dazu eine Handhabe.

Die Satzung regelt zum Beispiel, dass in den Grünanlagen niemand gefährdet oder belästigt werden darf, das Nächtigen verboten ist, Hunde an einer Leine zu führen sind und für private Feiern eine Genehmigung der Gemeinde erforderlich ist. Die Satzung tritt zum 1. August 2023 in Kraft und gilt für alle Grünanlagen der Gemeinde Nonnenhorn.