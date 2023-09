Neues Mehrfamilienhaus in Nonnenhorn

(isa) ‐ Der Nonnenhorner Gemeinderat hat einem neuen Bauvorhaben im Paradies grünes Licht gegeben. Hier darf ein Bauträger auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen bauen. Das Gebäude bekommt ein Mansardendach, was, so erklärte Bürgermeister Rainer Krauß, für Nonnenhorn nicht untypisch sei. Der Gasthof Adler habe beispielsweise das älteste Mansardendach im Ort. Bei einer vorangegangenen Bauvoranfrage wollte der Bauträger ein Flachdach bauen, was jedoch der Gemeinderat abgelehnt hatte. Das jetzige Mansardendach ist ein Kompromiss, weil es eine gute Ausnutzbarkeit hat.

Für die fünf Wohnungen sind zehn Stellplätze nötig. Für diese wird eine Tiefgarage gebaut. Weil die Zufahrt zu steil ausfallen würde, soll ein Fahrzeug-Aufzug die Autos nach unten oder oben transportieren. Einen Besucherstellplatz will der Bauherr jedoch oberirdisch vorsehen.