Nonnenhorn

In Vereinsheim eingebrochen

Nonnenhorn / Lesedauer: 1 min

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind Unbekannte in der Nacht auf Dientag in das Vereinsheim des SV Nonnenhorn am Sportplatz eingestiegen. Die Einbrecher haben einen einen Fernseher entwendet.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 13:04 Von: Lindauer Zeitung