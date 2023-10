In Nonnenhorn ist viel passiert

‐ Seit der letzten Bürgerversammlung vor vier Jahren hat sich in Nonnenhorn einiges getan. Auf der ersten Bürgerversammlung nach Corona hat Bürgermeister Rainer Krauß über 180 Nonnenhornern berichtet, was sich seit 2019 Neues in dem 1868 Einwohner zählenden Weindorf getan hat. Und das ist einiges. Aufreger gab es weder von Seiten der Verwaltung noch von Seiten der Bürger.

In Nonnenhorn geht es harmonisch zu. Gut 180 Bürger waren zu dieser ersten Bürgerversammlung nach Corona ins Stedi gekommen, um den Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters zu hören. „Das Haus ist mal richtig voll, das freut mich sehr“, sagte Rainer Krauß und hoffte gleichzeitig, dass angesichts der zahlreichen Corona-Fälle im Dorf die Bürgerversammlung nicht zur „Super-Spreader-Event“ werde. Und weil die diesjährige Versammlung wegen des Strandbad-Themas ein offenes Ende hatte, war es Krauß wichtig zuallererst all den vielen Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr, den Aktiven in den Vereinen, der Jugendarbeit, im Sport, Musik- und Gesangsverein, der Kultur und der Politik, aber auch der Verwaltung und den Institutionen, die sich Jahr für Jahr für das Dorf einsetzten und damit Nonnenhorn zu einem lebendigen Dorf machten. „Die vielen großartigen Feste und Veranstaltungen, die unser Dorf auszeichnen und schon zum Markenzeichen von Nonnenhorn geworden sind, wäre ohne die vielen Ehrenamtlichen nicht möglich“, betonte Krauß.

Seit der letzten Bürgerversammlung ist Nonnenhorn gewachsen und hat aktuell 1868 Einwohner, die 245 Zweitwohnsitze mitgerechnet, sind es sogar 2113. Grund dafür sind die hohen Geburtenzahlen in den Corona-Jahren 2020 mit 15 Geburten und 2021 mit 22 Geburten. Seitdem haben sich die Geburten auf acht pro Jahr eingependelt.

Seine neue Amtszeit hat der dreizehnköpfige Nonnenhorner Gemeinderat 2019 nach der Kommunalwahl mit acht neuen Mitgliedern gestartet. Neu ist mit Julian Schwarz als erster Kommandant und Simon Hornstein als zweiter Kommandant auch die Führungsriege der Freiwilligen Feuerwehr.

Neben den personellen Veränderungen hat sich aber sonst auch viel in Nonnenhorn getan.

So ist das leidige Bahnübergänge- und Bahnsteigerhöhungsthema, das die Gemeinde seit 2008 beschäftigt hat, erledigt. „Wir können sagen: Nach langem Kampf, Haken drunter“, sagte Krauß. Am Bahnhof hat Nonnenhorn zudem eine Park and Ride Anlage errichtet, mit 24 überdachten und zwölf nicht überdachten Stellplätzen für Fahrräder. Die rund 65 000 Euro Gesamtkosten seien mit 38 000 Euro aus einem Bundesförderungsprogramm der Bahn bezuschusst worden. Zudem ist die Gemeinde aktuell in ein Entwidmungsverfahren eingestiegen, „um die Bahn vollends aus unserem Bahnhof rauszubringen“. Damit will Nonnenhorn die volle Verfügungsgewalt über die Flächen beim Bahnhof zurückgewinnen. Der Bahnhof gehöre zwar der Gemeinde, aber die Bahn habe sich noch Flächen reserviert, erklärte Krauß.

Auch das Thema Dorferneuerung hat Nonnenhorn einige Jahre lang beschäftigt, „aber jetzt sind wir durch“. Seit der Auftaktveranstaltung für die Arbeitskreise im Februar 2011 bis zur Fertigstellung im Juni 2020 sind immerhin neun Jahre vergangen. Während der erste Bauabschnitt im Bereich der Seehalde im Herbst 2015 begann und im Mai 2016 abgeschlossen war, startete der zweite Bauabschnitt im Bereich Kapellenplatz und Uferstraße im September 2019 und war im Juni 2020 beendet. Neben einem Innovationspreis, den die Gemeinde für die 3D-Planung 2014 erhielt, bekam sie 2012 eine erste Förderung in Höhe von 1,29 Millionen Euro sowie eine zweite 2018, in Höhe von 1,2 Millionen Euro, später nochmal 500.000 Euro für den Ankauf des Uferparks. „Nonnenhorn ist damit, nach Kloster-Irsee, die aus dem Dorferneuerungsprogramm des Freistaats Bayern am höchsten geförderte Gemeinde im Regierungsbezirk Schwaben“, machte Krauß klar. Insgesamt hat die Dorferneuerung knapp acht Millionen Euro gekostet. Parallel dazu hat Nonnenhorn auch das Rathaus für 1,8 Millionen Euro saniert. Dazwischen kam auch der Kauf des Uferparks, den der Eigentümer der Gemeinde für einen reduzierten Kaufpreis in Höhe von 3,35 Millionen Euro überließ und den die Gemeinde wiederum über die Erhöhung der Kurtaxe und der Grundsteuer finanziert.

Den wirklichen Schlusspunkt der Dorferneuerung setzte allerdings erst die gläserne Benz-Garage, die seit diesem Jahr im Rathauspark steht. „Nonnenhorn kann sich jetzt wirklich sehen lassen“, war Krauß überzeugt.

Neu ist auch das 6800 Quadratmetergroße Gewerbegebiet rechts der LI 16. Dessen Bebauungsplan ist mittlerweile rechtskräftig. Baustart für die Erschließung, so kündigte Krauß an, sei noch diesen Herbst.

Ein neues Erscheinungsbild bekommt auch der Supermarkt im Ort. Momentan ist dieser geschlossen, aber die Firma EDEKA-Hellstern sei dabei den Markt zu modernisieren und wird ihn dann wieder öffnen.

Neu ist, dass die Krippe Flohzirkus nicht länger vom Frauenbund getragen wird, sondern von der Gemeinde. Zudem hat die Grundschule mit Judith Dolleschel seit September eine neue Konrektorin. Da ab 2026 auch die Grundschüler den ganzen Tag betreut werden müssen, braucht die Gemeinde zusätzliche Räumlichkeiten für eine Mensa und die Mittagsbetreuung. Gleichzeitig hat sie aber auch Raumbedarf für die Klein- und Kindergartenkinder. Deshalb will die Gemeinde Teile des katholischen Pfarrheims St. Christopherus auf Erbpachtbasis übernehmen.

Neu ist zudem die Zweitwohnungssteuer, ein Urnengrab auf dem Friedhof und der Beitritt Nonnenhorns zum VJBW (Verein zur Förderung der musikalischen Jugendarbeit Wasserburg-Bodolz), der dadurch jetzt VJBWN (Nonnenhorn) heißt.

Nachdem Krauß seinen Bericht über die Arbeit der Verwaltung beendet hatte, hatten die Bürger von Rechts wegen die Möglichkeit von ihrem Mitberatungsrecht an der Politik der Gemeinde Gebrauch zu machen. Da eine der schriftlichen Anfragen die Parkraumüberwachung betraf und sich der Gemeinderat dieses Thema für eine der nächsten Sitzungen auf die Agenda geschrieben hat, verwies der Bürgermeister darauf. Gleiches war mit der Frage zum Strandbad, die Krauß an diesem Abend als Extrablock ausführlich beantwortete. Die einzigen mündlichen Anfragen beinhalteten das Thema Senioren. Eine Bürgerin fragte nach Angeboten, worauf Krauß auf das Seniorenheim verwies und sagte, dass diverse Vorträge ausgefallen seien, weil niemand gekommen wäre. Auf einen fehlenden Treffpunkt angesprochen sagte er: „Wenn jemand was tut, dann unterstützen wir das.“