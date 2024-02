Die Narrensaison in Nonnenhorn ist eröffnet. Mit einem dreifachen SeeWii-Oho und unter fetziger Begleitung der Narrenmusik haben Traubenhüter und Rebläuse den Nonnenhorner Narrenbaum auf dem Stachus aufgestellt. Doch das war noch nicht alles, was der Nonnenhorner Narrenverein den zahlreichen Zuschauern zum Auftakt der närrischen Saison geboten hat.

Neben den Tänzen der Tanzmädels sorgten „Rainer“ und „Älles“ vom „Hysterischen Rathaus“ dafür, dass Bürgermeister und Gemeinderäte ihr Fett abgekriegt haben.

„SeeWii-Oho, SeeWii-Oho, SeeWii-Oho, hiermit ist die Nonnenhorner Fasnacht 2024 eröffnet“, verkündete Narrenvereinsvorsitzender Tobias Hirlinger, nachdem Rebläuse und Traubenhüter den Nonnenhorner Narrenbaum in Windeseile aufgestellt hatten. Krumm und schief, mit dem Wurzelstock nach oben, geschmückt mit bunten Luftballons und blauweißen Wimpeln steht er nun in voller Pracht auf dem Stachus.

Touris drücken sich Nase platt am gläsernen „Millionengrab“

Und damit nicht unweit jenes gläsernen „Millionengrabes“, das Älles, alias Christian Kubrella als Wasserburger Bauamtsleiter und Rainer, alias Lothar Emser als Bürgermeister, im vergangenen Jahr eingeweiht haben. Die beiden Herrschaften vom Hysterischen Rathaus haben es sich trotz Regen nicht nehmen lassen, ihre Sitzungsbank auf dem Stachus aufzustellen, um den zahlreichen Zuschauern Einblick in die närrische Gemeindepolitik zu gewähren.

Der Narrenbaum steht und damit ist die Nonnenhorner Narrensaison eröffnet. (Foto: isa )

Der Narrensamen darf zuvor auf dem Narrenbaum reiten. (Foto: isa )

Dazu gehörte, sich als allererstes zu beschweren. Darüber nämlich, dass sie trotz besagter Einweihung der gläsernen Benzgarage bis heute noch keine Einladung zu einer offiziellen Einweihungsparty bekommen haben. Was daran liege, mutmaßt Rainer, dass es noch keine gab. Eben, weil die Benzgarage noch gar nicht wirklich fertig sei.

Fahrradständer hat mehr Beton intus als Stedi

Wegen Lieferschwierigkeiten fehlen noch die Info-Säulen, verrät Rainer, der den ganzen Sommer über damit beschäftigt war, von seinem Bürofenster aus die „Touris“ zu beobachten, wie sie sich die Nasen plattdrücken.

„Am Bahnhof haben wir ja auch so ein Millionengrab“, weiß Älles und verweist auf den Fahrradständer, der mehr Beton intus hat als das Stedi. Weil das Geld dann alle war, fehle auch das halbe Dach.

„Schokoladen-Spa“ bei den Nachbarn

Was eh egal sei, schließlich sei es klüger drüben, beim Hellstern, zu parken. Der habe nicht an seinen Fahrradständern gespart, dafür an der Toilette fürs Cafe. Überhaupt, so Rainer, habe der sich vom „in die Jahre gekommenen Gemüseladen zum richtig stylischen Vollsortimenter ausgebaut“.

Traubenhüter aus Nonnenhorn feiern den Start in die Fasnet. (Foto: isa )

Nonnenhorner Rebläuse eröffnen die Fasnet. (Foto: isa )

Für die Genusswelt im Obergeschoss, den „Schokoladen-Spa“, habe es leider nicht mehr gelangt. Die bekomme jetzt Wasserburg, so weiß Rainer, ins Gewerbegebiet. Die Nachbarn hätten allerdings mittlerweile auch schon mitgekriegt, dass dies ein Schildbürgerstreich sei - vor allem für Senioren, für die die Einkaufstour zum Tagestripp wird.

Pilsbar, Swingerclub und Tabledance

Da sei man in Nonnenhorn schlauer gewesen. Im neuen Gewerbegebiet hätten sich die Grundstücke schneller verkauft als die Burger beim Confritters. Vor allem, weil sich dort die Bebauung an der Umgebung orientiere, was bedeute, „so hoch wie dem Lugge sei Hof, Gebäudelängen und Flächen wie beim geplanten Winzerpalast vom Josefle“. Und auf die freien Flächen im Brachmoos komme alles, was im Dorf so fehlt: Pilsbar, Swingerclub und Tabledance.

Eine gute halbe Stunde zogen die beiden alle Themen rund ums Rathaus durch den Kakao. Angefangen bei den sparsamen Nonnenhornern, die beim Ausverkauf des Hellsterns den Laden zum ersten, aber auch zum letzten Mal betreten haben, über die Nachbarschaftsstreitigkeiten im „Ärgerle“ und die Frage, wer Nonnenhorner und wer „Neigschmeckter“ ist. Klar sei auch, dass die Ehrenbürgerehre auch die „Karin vom Ständle“ verdient hätte.

Natürlich durften das Strandbad, der Dart-Club, Söder und die Kinderbetreuung nicht fehlen. Und das Thema Senioren. Hatten doch glatt ein paar Neigschmeckte bei der Bürgerversammlung kritisiert, Nonnenhorn würde zu wenig für die Senioren tun. „Dabei hatte ich doch kurz vorher schon gesagt, dass wir ein neues Urnenfeld am Friedhof anlegen“, sagte Rainer.

Zu tief in den Messwein geschaut?

Eine Stippvisite bekamen die beiden vom Pfarrer (Julian Pfeifer), der mit dem Tretroller statt mit dem E-Roller vorfuhr. Den darf er, so wird gemunkelt, nicht mehr fahren, weil er zu tief in den Messwein geschaut hat. „Den Guten vom Hornstein, vom Linken, nicht vom Rechten.“