Hörgeschädigtenverein feiert 90-jähriges Jubiläum

Der Hörgeschädigtenverein Lindau & Westallgäu feiert am 21. Oktober in Nonnenhorn sein 90-jähriges Jubiläum. In seinem Vorwort der Festschrift schreibt der Vorsitzende Stefan Koch: „90 Jahre haben die Hörgeschädigten in unserer Gemeinschaft, Hilfe, Geborgenheit und Verständnis durch die gute Zusammenarbeit der Vorstandschaft erleben dürfen.“ Ein guter Grund zu feiern.

Leider habe man 2022 das Vereinsheim in Lindau durch die Mieterhöhung und die Kündigung der neuen Vermieter verloren, nach 21 Jahren. Die monatlichen Treffen, Veranstaltungen und Besprechungen werden seither verstärkt im Stammlokal Bayerischer Hof in Lindenberg abgehalten.

Das Vereinsleben versuche man dennoch so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Der aktuelle Mitgliederstand liege bei 40, wobei die Mitglieder sowohl aus Deutschland, als auch aus Österreich kommen.

Der Verein sei ein wichtiger Anziehungspunkt für die Hörgeschädigten der Region. Größter Wunsch sei, bald wieder ein eigenes Vereinsheim nutzen zu können. „Und unser Wunsch ist auch Mitgliederzuwachs. Bei uns sind alle herzlichst willkommen, ob Hörende, die Interesse an Gebärdensprache haben, CI-Träger oder Hörbehinderte“, schreibt der Vorsitzende.

Das Festprogramm beginnt um 13 Uhr mit einem ökumenischen Fest-Gottesdienst mit Diakon Benjamin Müller, Prädikant Stefan Koch und Pastoralreferent Michael Geisberger in St. Christophorus, Seehalde 12, in Nonnenhorn

Ab 14 Uhr ist dann Einlass in die Stedi-Halle, wo die Jubiläumsfeier um 14.30 Uhr beginnt. Das Ende der Veranstaltung ist laut Pressemitteilung gegen 21 Uhr geplant.