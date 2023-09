Grün passt zu Bayern

„Uns Grünen geht es um ein gutes Leben und den Erhalt der Lebensgrundlagen für Alle“, hat Grünen-Kreisvorsitzender Harald Tegtmeyer- Metzdorf zum Auftakt des Grünen Weinfestes im Rebhof in Nonnenhorn erklärt. „Deswegen sind uns gute Lebensmittel und Kultur aus der Region wichtig“, betonte er. Landtagsabgeordneter Thomas Gehring, Landtagskandidat und Vizepräsident des bayerischen Landtags, thematisierte die derzeitige politische Kultur im Wahlkampf in Bayern. „Diese Landtagswahl ist eine Wahlentscheidung dazu, wie der Zustand unserer Demokratie in Bayern ist, und wie wir als Demokratinnen und Demokarten in krisenhaften Zeiten miteinander umgehen“.

Manche Äußerungen erinnerten laut dem Grünen-Politiker mittlerweile an einen Kulturkampf. Gehring wies Äußerungen von Ministerpräsident Söder (CSU) zurück, wonach das Weltbild der Grünen nicht zu Bayern passe. Gehring: „Mein Weltbild ist aus Bayern, ich habe nie woanders gelebt. Und mein „grünes“ Weltbild ist von dieser Landschaft und von der Auseinandersetzung mit der Geschichte dieses Landes geprägt.“ Bisher sei Bayern ein Land gewesen, in dem verschiedene Weltbilder möglich seien.

Markus Reichart, Bürgermeister von Heimenkirch und Zweitstimmenkandidat für die Grünen in Lindau, betonte, dass gerade auf der kommunalen Ebene und in den entsprechenden Verbänden Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinaus üblich sei. „Trotz der Aggressivität von manchen im Wahlkampf müssen wir beim Zuhören, den anderen ernst nehmen und beim Argumentieren bleiben.“

Thomas Gehring bedankte sich für die musikalischen Beiträge der „Kerber Brothers“: „Die machen gute Musik, die nicht eindeutig festgelegt ist, sondern wunderbar zwischen Volksmusik, Jazz und Neuem wechselt. Ein musikalisches Fest der Vielfalt.“