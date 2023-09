Nonnenhorn

Einbruch in Vereinsheim

Nonnenhorn / Lesedauer: 1 min

Unbekannte Täter sind über ein Fenster in das Vereinsheim des SV Nonnenhorn am Nonnenhorner Sportplatz eingebrochen. Laut Polizeibericht drückten die Einbrecher ein gekipptes Fenster ein, um in die Räumlichkeiten zu kommen.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 12:47 Von: sz