Nonnenhorn

Eigentümer einer Villa reduzieren Umbaupläne

Nonnenhorn / Lesedauer: 1 min

Das gibt es selten: Obwohl bereits eine Baugenehmigung vorliegt, reduzieren die Eigentümer einer Villa am Nonnenhorner Uferweg den Umfang ihrer Sanierungs– und Umbaupläne. Der Grund: In der Zwischenzeit hat, wie Bürgermeistermeister Rainer Krauß in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete, ein Bürger das Anwesen dem Denkmalamt gemeldet.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 11:20 Von: Ruth Eberhardt