Während der Erntezeit ist auf dem Weingut Lanz Hochbetrieb. In diesem Sommer mussten die Trauben besonders schnell geerntet werden. Cleo Lanz, Winzertochter und freie Mitarbeiterin der Lindauer Zeitung, erklärt warum ‐ und was für Arbeiten bei der Weinlese anfallen.

Die Sonne scheint heiß vom Himmel. Winzer Benjamin Lanz und Erntehelferinnen Maria und Carolina stehen zwischen den Weinreben. Ein Eimer baumelt an ihrem Handgelenk. Darin landen die abgeschnittenen Trauben.

So schnell wie in diesem Jahr mussten Familie Lanz und ihre Helferinnen und Helfer die Ernte noch nie durchziehen: Alle Trauben waren wegen des warmen Sommers schnell und gleichzeitig reif. „Wir haben in einem so kurzen Zeitraum geerntet wie noch nie“, sagt Benjamin Lanz. Innerhalb von drei Wochen war das meiste gelesen. Ein starker Regen kurz vor Erntebeginn hatte die Winzer zusätzlich unter Druck gesetzt.

Das eingespielte Team reagiert schnell

Die ersten Frühreifen mussten schnell geholt werden, und die Spätreifen sind auch schon bald nachgereift. „Da war es wichtig, dass wir ein gutes Team hatten, die schnell waren.“

Vom Rebstock in den Weinbergen zwischen Bodolz und Wasserburg werden die Trauben mit Autos und Traktoren auf den Hof der Familie gefahren. Danach müssen die Helferinnen und Helfer sortieren und sortieren. In einer großen Anlage wird dann der Saft aus den Trauben gepresst. „Als alles im Keller war, waren wir froh.“

Drei Wochen lang haben zwölf Leute Trauben geschnitten. Hilfe bekommt die Familie von Saisonarbeiterinnen und -arbeitern. Die Tage waren lang. Oft musste bis in die Nacht noch Trauben im Keller verarbeitet werden. „Trotzdem sind am nächsten Tag alle wieder motiviert zur Stelle gewesen“, erzählt Benjamin Lanz.

Regen lässt Trauben platzen

Im Frühjahr, als die Trauben zu wachsen anfingen, „war es sehr kühl und wir hatten viel Regen“, sagt Lanz. Im Sommer blieb der Regen dann aus. „Es war sehr heiß.“ Das sei ausschlaggebend dafür gewesen, wie schnell die Reben reifen und wachsen.

Dann, ganz kurz vor der Ernte, regnete es nochmal jede Menge. Die Folge: „Trauben, die schon reif waren, sind aufgeplatzt und haben langsam angefangen zu faulen.“ Deswegen musste Familie Lanz und ihre Helferinnen und Helfer schnell mit der Ernte beginnen.

Durch den vielen Regen sind viele Trauben kaputtgegangen. „Wir mussten viele aussortieren und verwerfen.“ Um gute Qualität zu haben, musste man gründlich sortieren. „Aber jetzt kann noch guter Wein daraus entstehen.“

Noch ist keine Ruhe auf dem Weingut Lanz eingekehrt. Die Trauben für den Rotwein müssen noch gepresst werden.