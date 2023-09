Am Bahnhof Nonnenhorn wird Nachts gearbeitet: Die DB Netz AG kündigt für die Zeit vom 20.bis 22. September Bauarbeiten an. Lärm soll dadurch nicht entstehen

Wie die Bahn mitteilt, handle es sich dabei um „unaufschiebbare Bauarbeiten“, die zur „Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit“ erforderlich seien. Außer dem Bahnhof Nonnenhorn seien keine weiteren Streckenabschnitte betroffen.

Auf Nachfrage, was dort genau gemacht werde, antwortet ein Bahnsprecher, dass „geplante Schweißarbeiten“ stattfinden. Mit einer erhöhten Lärmbelästigung sei dadurch nicht zu rechnen, versichert er.

So lang wird geschweißt

Die Arbeiten erfolgen in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag, 20./21.September, sowie von Donnerstag auf Freitag, 21./22. September, jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr. Aus „betrieblichen Gründen“ könnten sie nur in diesem Zeitfenster stattfinden, so die Bahn weiter.