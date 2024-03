Die in Nonnenhorn lebende ehemalige Lehrerin Uta Mayer hält den Namen Albert Schweitzer mit Ausstellungen - wie aktuell in St. Stephan - am Leben. Nun hat die gebürtige Stuttgarterin ein Buch veröffentlicht, in dem sie über den wohl prägendsten Abschnitt in ihrem Leben schreibt: Den Besuch des Albert-Schweitzer-Spitals im afrikanischen Lambarene (Gabun). Welche Auswirkungen diese Reise auf Uta Mayer hatte und welche Ziele sie mit ihrem unermüdlichen Einsatz für Albert Schweitzer verfolgt, hat sie im Interview verraten.

Kann man Ihr Leben in zwei Abschnitte teilen: In Ihr Leben vor 2018 und nach 2018?

Ja, das ist richtig.

Warum war Ihr Besuch im Oktober 2018 in Lambarene so ein prägendes Ereignis für Sie?

Ich hatte bereits viel über Albert Schweitzer gelesen bevor ich nach Lambarene reiste. Deshalb dachte ich, dass ich gut vorbereitet wäre. Doch das war ein Irrglaube. Diese Reise war völlig anders als alle meine bisherigen Reisen.

Inwiefern?

Zum einen verblüffte mich die herzliche Wärme der Menschen, die mir entgegen gebracht wurde. Zum anderen konnte ich erfahren, welche Anstrengungen Albert Schweitzer beim Aufbau seines Urwaldspitals unternommen hatte, um in einem schwachbesiedelten Land unter schwülheißen Klimabedingungen zu arbeiten und zu helfen, wo Hilfe dringend nötig war, es aber keine Ärzte gab. Es war tief berührend, auf seinen Spuren unterwegs zu sein und an seinem Grab zu stehen. Dieses Eintauchen in seine Lebensleistung in der Kolonialzeit wurde mir erst in Lambarene möglich. Und dann wurde mir in Lambarene noch etwas anderes bewusst.

Was?

Albert Schweitzer war mehr als nur der Tropenarzt, der studierte Philosoph, Theologe, Musikwissenschaftler und Organist. Er war auch Baumeister, Architekt, Brückenbauer und Organisator aller Baumaterialien. Das wurde alles benötigt, um im Busch Menschen, Material und medizinische Hilfsmittel zu organisieren. Bewunderung für seine Energie und Willenskraft, immer wieder neu zu beginnen, erfüllten mich. Welche Probleme er mit kreativen Lösungen meisterte und dazuhin noch Zeit für extensive Korrespondenz hatte, erstaunten mich. Erst dort verstand ich: „Der große Doktor war das Licht im Wald.“ Menschenfreund und Güte möchte ich hinzufügen.

Nun hat man das Gefühl, Sie hätten seit ihrer Reise nach Lambarene Ihr Leben Albert Schweitzer gewidmet.

Nein, das möchte ich so nicht sagen. Ich verwende viel Zeit, um seine Lebensleistung und Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben in unserer Zeit bewusst zu machen - das stimmt. Es ist mir wichtig seine Rolle im Kampf gegen die atomare Aufrüstung zu transportieren. Hätte er nicht während des kalten Krieges seine Stimme erhoben und Briefe an Chruschtschow und Kennedy geschrieben um sie zu einem Friedensprozess zu ermutigen, wer weiß, welche Geschichte geschrieben worden wäre? Als er 1965 mit 90 Jahren in Lambarene starb, war ein damals drohender Dritter Weltkrieg verhindert worden. Es ist wichtig für uns jetzt und seine Gedanken der Ehrfurcht vor allem Leben zu verstehen.

Was gibt Albert Schweitzer Ihnen persönlich?

Albert Schweitzer ist mir ein Vorbild. Er gibt mir das Wissen, dass es sich lohnt, sich für den Frieden einzusetzen. Viele seiner Gedanken haben immerwährende Gültigkeit. Sein Satz: „Niemand wird alt, weil er eine bestimmte Anzahl von Jahren gelebt hat. Menschen werden alt, wenn sie ihre Ideale verraten.“ hilft mir sehr.

War das die Motivation für Sie, neben Ihren Exponaten über Albert Schweitzer, nun auch ein Buch über Ihren Besuch in Lambarene zu schreiben?

Nach meiner Reise 2018 war ein Bildband entstanden. Dieser war jedoch rudimentär im Text. Dazu sind die meisten Bücher nicht mehr verfügbar. Ich musste darum meine Reiseerlebnisse nochmals neu schreiben, damit sie nicht verloren gehen.

Sie malen über Albert Schweitzer, Sie haben nun ein Buch geschrieben. Was folgt jetzt noch?

Zuerst die Leipziger Buchmesse, dort wird das Buch vorgestellt. Nun gehört es in Bibliotheken, daran arbeite ich. In Lindau und Wasserburg steht bereits ein Exemplar. Das freut mich sehr. Außerdem suche ich im Anschluss an die Ausstellung in St. Stephan Ende April Räumlichkeiten in Lindau, um die Exponate über den Sommer zu zeigen. Denn dieses Jahr hat Albert Schweitzers Besuch in Lindau 1954 70stes Jubiläum. Über einen Weg auf Albert-Schweitzers Spuren durch Lindau denke ich gerade nach, ebenso über die Auktion der Exponate im Anschluss. Das soll 2025 abgeschlossen sein.

Warum 2025?

2025 wird Albert Schweitzers 150. Geburtstag und sein 60. Todestag gefeiert. Ein Doppeljubiläum also. Bis dahin möchte ich meine Exponate noch zur Verfügung stellen, dann kommt eine neue Aufgabe.

Zur Person

Uta Mayer wurde 1955 in Stuttgart geboren. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaft, Anglistik, Pädagogik und Psychologie arbeitete sie über 35 Jahre als Lehrerin an Beruflichen Schulen in Baden-Württemberg. Ihre Coachingausbildung 2007 und der Amoklauf von Winnenden 2009 veranlassten sie zur Entwicklung des wertschätzenden Coachinggedankens CEZ in der Schule. Seit 2018 lebt Uta Mayer in Nonnenhorn. Ihr Buch „Albert Schweitzer, Lambarene lebt! Meine Reise ins Albert-Schweitzer-Spital und die Zeit danach“ ist im Bucher Verlag erschienen. EAN/ISBN-13: 978-3-99018-702-9 I Hardcover 17 x 24 cm | 96 Seiten. 24 Euro.