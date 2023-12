Nikolaus bei den Tennissenioren des TC Lindau

Die Tennissenioren beim TC Lindau halten es - in guter Erinnerung an die damals legendären Nikolausfeiern in einem einst vollbesetzten Clubhaus - noch immer mit der Tradition, wo sie auch jedes Jahr der Nikolaus im Clubhaus wieder besucht.

Der wortgewandte Nikolaus in Gestalt von Friedel Kappel knöpfte sich mit seinen Versen jeden einzelnen Tennisspieler vor und redete allen ins Gewissen. Ein großes Lob gab es nur für Wolfgang Hübner, der erstmals dabei war und sogar alle Matches bestritt.

Der Nikolaus verkniff sich ferner nicht, dass bei der letzten Doppelaufstellung beim Dreiländerturnier auf ihn nicht gehört wurde und daher sein Team im Halbfinale gegen Scheidegg knapp verlor.

Das von Hermann Biechele initiierte Dreiländer-Doppelturnier mit zwölf Teams aus Württemberg, Bayern und Vorarlberg gibt es schon zehn Jahre und als viermaliger Pokalsieger zählten die Senioren des TC Lindau zu den großen Favoriten. Aber da der Rat von Friedel Kappel nicht befolgt wurde, gewann Scheidegg das Turnier und die TC Lindau-Senioren landeten auf dem dritten Platz.

Der Team-Kapitän Werner Mang gelobte Besserung und versprach, dass weiterhin immer montags und mittwochs hart trainiert wird, denn Bewegung im Alter ist stets gut für Körper, Geist und auch für die weiteren Tenniserfolge.

Die Clubwirte Adriana und Razvan verwöhnten danach kulinarisch ihre „Alten Herren“, die dabei noch recht lange in ihren Tenniserinnerungen schwelgten.