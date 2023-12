Nikolaus bei den Senioren im Lindauer Tennisclub

Die Tennissenioren halten es - in alter Erinnerung an die damals legendären Nikolausfeiern in einem einst vollbesetzten Clubhaus - noch immer mit der Tradition, wo sie alle Jahre wieder der Nikolaus im Tennisclub besucht.

Der wortgewandte Nikolaus in Gestalt von Friedel Kappel knöpfte sich in seinen Versen jeden einzelnen Tennisspieler vor und redete ihm ins Gewissen. Er verkniff sich nicht, dass damals bei der Doppelaufstellung auf ihn nicht gehört wurde und daher das Team im Halbfinale gegen Scheidegg knapp verlor und so leider der Traum von dem wiederholten Pokalgewinn im Dreiländer-Doppelturnier ausgeträumt war.

Der Team-Kapitän Werner Mang gelobte Besserung und versprach, dass weiterhin immer montags und mittwochs hart trainiert wird, denn Bewegung ist stets gut für Körper, Geist und auch weitere Tenniserfolge.

Die Clubwirte Adriana und Razvan verwöhnten danach kulinarisch ihr „Alten Herren“, die dabei noch recht lange in ihren Tenniserinnerungen schwelgten.