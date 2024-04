Neuer Vorstand beim Förderverein Lugeck e.V

Am 12. März 2024 wählten die Mitglieder den neuen Vorstand des Förderverein Lugeck e.V. ! Herr Dekan i.R. Günter Reichel und Herr Paul Löffler wurden zu Ehrenmitgliedern unseres Vereines ernannt. Ohne sie gäbe es den Förderverein Lugeck nicht, ihnen haben wir es maßgeblich zu verdanken, dass das Gemeindehaus Lugeck heute auf so soliden Füßen steht. Nun sind sie aus der aktiven Tätigkeit im Vorstand ausgeschieden. Wir danken ihnen von Herzen für ihr außerordentliches Engagement und hoffen, dass sie weiterhin dem Förderverein mit ihrem Rat zur Seite stehen.

„Herr Reichel hat sich als Initiator und Gründer des Fördervereins, als Vorstandsvorsitzender und maßgeblicher Impulsgeber für den Erhalt des Gemeindehauses Lugeck der evangelischen Kirchengemeinde St. Verena in außerordentlicher Weise verdient gemacht.“

„Herr Löffler hat sich als Gründungsmitglied und 2.Vorstandsvorsitzender des Fördervereins mit seinem unermüdlichen tatkräftigen Einsatz in allen Bereichen für den Erhalt der Villa Lugeck als Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde St. Verena in außerordentlicher Weise verdient gemacht.“

Besonderer Dank gilt auch Frau Dr. Angela Reichel! Sie hat von Anfang an als Beisitzerin im Vorstand konstruktiv mitgewirkt. Bei der Wahl 2024 stellte sie sich ebenfalls nicht mehr für die Leitung zur Verfügung. Somit gibt es nun im neu gewählten Vorstand neben den schon bewährten Vorstandsmitgliedern drei neue Gesichter: Frau Monika Hanisch, Frau Ruth Senft (beide Beisitzer), Herr Josef Fröhlich (2. Vorsitzender). Alle drei sind im Hause Lugeck keine Unbekannten, sie unterstützen schon lange aktiv das Gemeindeleben in Reutin. Bestätigt wurden in ihren Ämtern: Fritz Weithmann (1. Vorsitzender), Lucia Breunig (Schatzmeisterin), Christian Fehnle (Schriftführer), Diana Zorn (Beisitzerin), Pfarrer Jörg Hellmuth (Beisitzer). „Miteinander, Nebeneinander, Füreinander geht nicht alleine“ (R. Schuhmann), so lautet das Motto des neu gewählten Vorstandes. Für das Jahr 2024 haben wir uns verschiedene Schwerpunkte gesetzt:

- Fortführung der wechselnden Kunstausstellungen

- Neugestaltung des Gartens um ihn für Besucher nutzbar zu machen

- Verbesserung der Akustik in den Gemeinderäumen