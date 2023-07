Meine Heimat

Neue ausgebildete Erzieher/innen

Lindau / Lesedauer: 1 min

Es verlassen 13 Absolvent*innen die dreijährige Praxisintegrierte Ausbildung (PinA“) zur/m Erzieher/in an der FAKS Lindau (Schulwerkes der Diözese Augsburg) als „staatlich anerkannte/r Erzieher/in“. In dieser Ausbildungsform sind die schulische Ausbildung und die Ausbildung in den sozialpädagogischen Einrichtungen wöchentlich integriert.