Nachdenkzeit an der Coventry Säule

Einen Gottesdienst der besonderen Art feierten die Pfarrerin Margit Walterham und die friedens räume mit der pax christi Gruppe im Lindenhof Park in Bad Schachen. Die Coventry Säule erinnert an die Zerstörung der englischen Stadt Coventry im Jahr 1940 durch deutsche Bomber. Eine Verwüstung und Zerstörung einer Stadt, in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Dem folgte die Vergeltung mit Angriffen auf die Städte Lübeck, Köln Rostock, Hamburg und dem grausigen Höhepunkt, dem Angriff auf Dresden. Die Friedenssäule steht aber auch für Versöhnung. Die englische Stadt Coventry ist heute Partnerstadt von Dresden. Das vergoldete Kuppelkreuz in der Frauenkirche Dresden wurde mit britischen Spendengelder 2004 in der Kuppel des Gotteshauses installiert. So stand die „Nachdenkzeit“ ganz unter den Zeichen der Erinnerung und den Lehren aus unserer Geschichte. Der Gottesdienst wurde gestaltet von Barbara und Dr. Dietmar Stoller, Traudl Ball, Gertrud Fersch sowie der Pfarrerin Margit Walterham von der evangelischen Gemeinde St. Stephan Lindau–Insel. Die Musik der Lindauer Bläsergruppe trug weit hinaus auf den See. Im November ist eine „Nachdenkzeit“ in der Peterskirche geplant.

