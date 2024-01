Eine Schießerei mit zwei Verletzten hat im österreichischen Lustenau in der Nacht auf Sonntag einen Großeinsatz ausgelöst. Der Täter ist flüchtig. Das berichtet der ORF und andere Medien übereinstimmend.

Die Opfer wollten demnach zusammen mit einer dritten Person in den Club „Sender“, wurden aber offenbar abgewiesen. Danach gingen die drei wieder zurück zum Parkplatz.

„In diesem Moment muss ein bislang unbekannter männlicher Täter mit einer Faustfeuerwaffe an die drei Männer herangetreten sein und hat dann unvermittelt mehrere Schüsse in die Richtung der Männer abgegeben“, erklärt Philipp Stadler vom Landeskriminalamt dem ORF.

Die Schüsse aus nächster Nähe trafen die zwei Männer in Armen und Beinen. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn gebracht. „Der Täter ist immer noch flüchtig und in Besitz einer scharfen Faustfeuerwaffe“, sagt die Polizei gegenüber dem ORF.

Täter weiter flüchtig

Man müsse damit rechnen, dass der Täter gefährlich ist und die Waffe auch benützt, wenn es nötig ist. Laut der Polizei wurden bei der Fahndung standartmäßig die Nachbarstaaten mit einbezogen.

Die Polizei geht von einer Vorgeschichte zwischen Opfer und Täter vor und erhofft sich über die Tathintergründe auch den Täter zu finden.