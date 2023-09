Musikschule Lindau restauriert Streichinstrumente

Die Musikschule Lindau hält viele Streichinstrumente zum verleihen an ihre Schüler vor, damit die Geigen, Celli und Kontrabässe mit den Kindern „mitwachsen“ können. Durch den natürlichen Verschleiß der Saiten und Bogenbespannungen ist immer wieder eine Erneuerung derselben erforderlich, was mit enormen Kosten verbunden ist.

Freude an der Musik zu vermitteln nennt die Leiterin der Lindauer Musikschule, Frau Regina Kuhn, erste Priorität.

Bei einem Gemeinschaftskonzert des Kammerorchesters der Musikschule Lindau, unter der Leitung von Frau Vinka Hauser, und des Jugendstreichorchesters der Jugendmusikschule Würtembergisches Allgäu, mit Herrn Markus Hartmann als Leiter, stellten die jungen Streicher ihr Können und ihre Freude an der Musik unter Beweis. Bestens aufeinander eingespielt, sprang der Funke schnell auf die Zuhörer über.

Beeindruckt vom Können der jungen Künstler und der übersprühenden Freude sind sich die Inner Wheel Freundinnen sicher: Die Spende erfüllt einen sehr guten Zweck!

Der nächste Basar „Von Frau zu Frau“ im Pfarrzentrum St. Josef am 7. Oktober steht schon bald an. Er ist Grundlage für die zahlreichen Spenden der Inner Wheel Freundinnen.